İlk devrenin lideri YDÜ

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Vakıflar Bankası Büyük Erkekler Ligi’nde ilk devre tamamlandı. Bu sezon üç devre olarak oynanacak olan ligde ilk devreyi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) lider olarak tamamladı. İlk devrenin son maçlarını YDÜ bay geçerken, bu maçlarda Mağusa Gelişim Akademisi (MGA), Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve Mapfree galip gelen ekipler oldular.

Cumhurbaşkanlığı Kupası oynanıyor

Basketbolda sezon öncesi oynanması planlanan ancak Değirmenlik – Girne dağ yolunda meydana gelen trafik kazası nedeni ile ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın oynanacak. Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada karşılaşma yarın Atatürk Spor Salonu’nda Koopspor ile YDÜ arasında saat 19.00’da oynanacak. Kıbrıs Vakıflar Bankası Büyük Erkekler Ligi’nde ilk devrenin son maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

SONUÇLAR

Koopspor – MGA: 67-70

LAÜ – GAÜ: 74-34

Girne Üniversitesi – Mapfree: 84-87