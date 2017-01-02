İlk devrenin golcüleri

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Ligleri’nde ilk devre geride kaldı. Süper Lig’de Yenicami’li John Ebuka Okoye, Birinci Lig Kırmızı Grup’ta Mesarya’lı Ali İmam ve Birinci Lig Beyaz Grup’ta ise Ozanköy’lü Bekir Yıldız, gol krallığı sıralamaısnda devreyi ilk sırada tamamladı.

John Ebuka Okoye ilk sırada

Süper Lig’de geride kalan haftalarda Gol Krallığı yarışında 3 isim bulunuyor. 21 Golü bulunan Yenicami’den John Ebuka Okoye, Türk Ocağı’ndan Ertaç Taşkıran ve Lefke’den Kasım Tağman ilk devredeki en iyi golcüler oldu. Ligdeki 15 haftalık maratonda 21 gol atmayı başaran John Ebuka, rakibi Ertaç Taşkıran’ın 1 gol önünde bulunuyor. Ligin 14’üncü haftasındaki bazı maçların kötü hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi sonucunda Türk Ocağı’nın 1 maç eksiği bulunuyor. 14’üncü hafta maçında 21 Ocak günü Yalova ile karşılaşacak Türk Ocağı’nda Ertaç eğer gol kaydedebilirse ilk devrenin Gol Krallığı yarışındaki dengeleri değiştirecek. Başarılı oyuncunun bu karşılaşmada gol kaydedememesi halinde ise devreyi lider tamamlayan Yenicami’li John Ebuka olacak. Ligin bir başka nöbetçi golcüsü ise Lefke’nin başarılı oyuncusu Kasım Tağman oldu. Tağman, Lefke formasıyla bu sezon ligde 16 gol kaydetti.

Golcüler 5 takıma bedel

Süper Lig’in golcüleri John Ebuka ve Ertaç Taşkıran devre boyunca attıkları gollerle takımlarına birçok puan kazandırdı. Yenicami ve Türk Ocağı’nın bu oyuncular sayesinde gol yollarında sıkıntı çekmemesi de söz konusu takımlar adına ayrı bir kazanç oldu. John ve Ertaç, forma giydiği süre boyunca ligde yer alan 5 takımdan daha fazla gol kaydetme başarısı gösterdi. Ligin ilk devredeki golcüleri, Mormenekşe, Değirmenlik, Mağusa Türk Gücü, Gençlik Gücü ve Küçük Kaymaklı takımlarından daha fazla gol atma başarısı gösterdi.

Kırmızı Grup’ta Ali İmam imzası

Birinci Lig Kırmızı Grup’ta da ilk devre sona ererken, bu grupta en golcü oyuncu unvanını Mesarya’nın tecrübeli oyuncusu Ali İmam bulunduruyor. Başarılı oyuncu, ligde şu ana kadar 10 gol kaydederken, Göçmenköy’lü Murat Gertik 8, Maraş’lı Süleyman Bayır ise 7 gol kaydetti.

Beyaz Grup’ta Girne farkı

K-Pet Birinci Lig’in Beyaz Grubu Gol Krallığı yarışında da heyecan sürüyor. Beyaz Grup’un golcü oyuncu yarışında Girne takımlarında forma giyen oyuncuların olması da gözlerden kaçmadı. Ligin ilk sırasında Ozanköy forması giyen ve 10 gol kaydeden Bekir Yıldız bulunuyor. 2’nci sırada Lapta’nın golcüsü Ertuğ Erçin, Tatlısu formasıyla 6 gol kaydeden Hüseyin Sarro ise 3’üncü sırada yer alıyor.