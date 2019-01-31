İlk devrenin en skoreri Tiryakioğlu

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Süper Ligi'nde ilk devre sona ererken Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) Ali Erdem Tiryakioglu 147 sayı ile ilk devrenin en çok sayı üreten sporcusu oldu. Tiryakioğlu maç başında 24,5’lik sayı ortalaması ile mücadele etti.

Sayı Krallığı tablosunda lideri 133 sayı ile Christian Johnson, 109 sayı ile Marvin Dominique, 106 sayı ile Kerem İnancı ve 99 sayı ile Darryl Palmer takip ediyor.

OYUNCU SAYI TAKIM

1. Erdem Tiryakioğlu 147 (GAÜ)

2. Christian E. Johnson 133 (KOOP)

3. Marvin Dominique 109 (KOOP)

4. Kercem İnancı 106 (KOOP)

5. Darryl Palmer 99 (YDÜ)

6. Dennis Balentine 96 (LAÜ)

7. Rajko Kljajevc 94 (LAÜ)

8. Abasi S. Gloire 92 (SOYER)

9. İhsan Üğütücü 91 (YDÜ)

10. Berk Argın 81 (LAÜ)