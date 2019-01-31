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İlk devrenin en skoreri Tiryakioğlu

İlk devrenin en skoreri Tiryakioğlu

Basketbol Büyük Erkekler Süper Lig’in ilk yarısında en çok sayı üreten isim GAÜ’den Erdem Tiryakioğlu oldu

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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Süper Ligi'nde ilk devre sona ererken Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) Ali Erdem Tiryakioglu 147 sayı ile ilk devrenin en çok sayı üreten sporcusu oldu. Tiryakioğlu maç başında 24,5’lik sayı ortalaması ile mücadele etti.

Sayı Krallığı tablosunda lideri 133 sayı ile Christian Johnson, 109 sayı ile Marvin Dominique, 106 sayı ile Kerem İnancı ve 99 sayı ile Darryl Palmer takip ediyor.

 

 

 

OYUNCU                                SAYI    TAKIM

1. Erdem Tiryakioğlu              147      (GAÜ)

2. Christian E. Johnson           133      (KOOP)

3. Marvin Dominique             109      (KOOP)

4. Kercem İnancı                    106      (KOOP)

5. Darryl Palmer                    99        (YDÜ)

6. Dennis Balentine                96        (LAÜ)

7. Rajko Kljajevc                     94        (LAÜ)

8. Abasi S. Gloire                    92        (SOYER)

9. İhsan Üğütücü                    91        (YDÜ)

10. Berk Argın                         81        (LAÜ)

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