İlk devrede en ‘centilmen’ Baf

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig, Birinci Lig ve U21 Süper Lig’de ilk yarının tamamlanmasıyla Centilmenlig istatistikleri de medyana çıktı. Süper Lig’de, 88 puanla Baf Ülkü Yurdu yarışı zirvede bitirdi.

A takımlarda Esentepe ön planda

Süper Lig’de CentilmenLig’i 88 puanla zirvede bitiren ekip batı ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu oldu. K–Pet Birinci Lig’de ise zirvede Esentepe yer aldı. 40 puanla devreyi bitiren Esentepe, A takımlar bazında en az puanla ön planda olması dikkat çekti.

Gençlerde zirve Türk Ocağı’nın

U21 Süper Lig’de ise CentilmenLig’i zirvede bitiren ekip Girne ekiplerinden Türk Ocağı oldu. Türk Ocağı’nın gençleri 38 puanla devreyi tamamlarken, hem A takımlar, hem de genç takımlar bazında en az puanla ilk devreyi tamamlaması da gözlerden kaçmadı.