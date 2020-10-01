İlk ders zili yeniden çaldı...

Fehime ALASYA

Mart ayından beridir Covid-19 salgını gölgesinde kapalı olan okullar, yeni eğitim yılına bugün yine start verdi.

Çocuklar, sabahın erken saatlerinde çalan ilk ders zili ile sınıflara koşarken, velilerin ise okul önündeki tedirgin bekleyişi dikkat çekti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararına göre, okul öncesi, ana sınıf, 1 ve 2.sınıflar bugün eğitime başladı.

Hatırlanacağı üzere, yeni eğitim yılına 1 Eylül'de başlanmış, ülkedeki vaka sayılarının bir anda artması, akabinde bazı okul öğrencilerinde virüs görülmesiyle okullar yeniden kapanmıştı.

Çavuşoğlu: Bu sayı giderek artacak

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Şht. Ertuğrul İlkokulu önünde basın açıklaması yaptı.

Mart ayından beridir kapalı olan okulların eğitim kaybını online eğitim ile gidermeye çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, süreçte gelinen noktayı değerlendirdi.

Kademeli bir açılımın daha sağlıklı olacağı görüşüyle tüm ilkokullarda eğitime başlandığını anlattı.

175 öğrenci olması gereken Şut. Ertuğrul İlkokulu'nda bugün 130 öğrenciyle ilk güne başladığını ifade eden Çavuşoğlu, bu sayının giderek artacağı öngörüsünde bulundu.

Sendikaların bugünkü eylemini de eleştiren Çavuşoğlu, "Öğrencilerin hevesinin kursağında bırakılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

Yeniden kapanma olur mu?

Elektronik ortamda verilen eğitimin de daha ileriye taşınacağını anlatan Çavuşoğlu, salgının seyrine göre tam zamanlı, tam katılımlı eğitime başlanacağını anlattı.

Salgının seyrine göre pozitif vakaların artışıyla okulların yeniden kapanabileceği endişelerini de değerlendiren Bakan, "Okullar bulaş yeri değildir, zaten anne ve babaları halk arasındadır. Aslında velilerin koruması gerekiyor. Seyreltilmiş olan bu ortamda, alınan tedbirlerle okullarda bulaşın olmayacağını düşüyoruz. Okullarda eğitim devam etmelidir. Okulların kapatılması, virüsün vereceği zarardan daha büyük olacaktır. Tıp uzmanlarının söylemleri de en son kapanması gereken yerlerin okullar olduğu yönündedir." dedi.

KTÖS grev yapıyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) 08:00-09:20 saatleri arasında tüm ana sınıflar ve anaokullarında (4 yaş ve 5 yaş) uyarı grevi yapıyor.

Sendika dün yaptığı açıklamada, çocukları korumak için velileri okul öncesi eğitim çağında olan çocuklarını okullara göndermemeleri çağrısında bulunmuştu.

Okul öncesi eğitimin dönüşümsüz olmasının yanlış olduğunu savunan sendika, greve gerekçe olarak bunu gösterdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, COVID 19 vaka sayısında yaşanan azalmayla birlikte okulların dönüşümlü olarak eğitime başlaması kararına olumlu baktıklarını ancak okul öncesi eğitim faaliyetlerinin dönüşümsüz başlaması kararının yanlış olduğunu savundu.

KTÖS, saat 11.00'de Sağlık Bakanlığı önünde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı "Okul öncesi öğrencilerinin tam zamanlı okula gitmesi" kararı konusunda basın toplantısı düzenleyecek.