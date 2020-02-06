"İlk defa bir Başbakan arka kapıdan kaçtı..."

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, bu kadar yıldır çeşitli eylemler gerçekleştirdiklerini ancak ilk kez bir Başbakan'ın 'arka kapıdan kaçtığını' belirtti, bunu saygısızlık olarak nitelendirdi, 'yazıklar olsun' dedi.

Eyleme, 100'lerce kişiye iş olanacağı tanıyan çok sayıda müteahhitin katıldığına işaret eden Gürcafer, Başbakan'ın bu tavrının tüm bu iş insanlarına karşı saygısızlık olduğunu vurguladı.

Yetkili kurullarını toplayıp eylemlerini ne şekilde artıracaklarını değerlendireceklerini ifade eden Gürcafer, kendilerinin 'çözüm üretmeye' geldiğini ancak Başbakan Ersin Tatar'ın İmar Planı sürecinde olduğu gibi 'halının altına süpürerek gittiğini' ifade etti.

Gürcafer, sabah Lefkoşa trafiğini etkilememeye çaba gösterdiklerini ancak bu saatten sonra Lefkoşa'da yürünecek yer bırakmayacaklarını ifade etti, "Bunun sorumlusu da Sayın Başbakan'dır, kaçmaya devam etsin" dedi.

Görüntü Devrim Demir