İlk ciddi sınav

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen KTSYD Kupası bu akşam oynanacak. Gençler Birliği ile Küçük Kaymaklı takımları arasında oynanacak karşılaşma Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma BRT kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

Maç yemeğini birlikte yiyecekler

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası’nı müzelerine götürmek için mücadele edecek iki takım maç öncesinde maç yemeğini de beraber yiyecek.

Saat 15.30’da Mağusa Eziç’te birlikte yemek yiyecek olan Gençlerbirliği ve Küçük Kaymaklı takımları yemek sonrası sahaya giderek hazırlıklara başlayacak.

Devre arasında ödüller verilecek

KTSYD Kupası devre arasında seyirciler arasında yapılacak çekilişle bir tablet, bir telefon, iki bisiklet ve çift kişilik hafta sonu tatili verilecek.

Telsim Vodafone tarafından hediye edilen bir tablet ile bir telefon, sağlıklı yaşamı desteklemek için Gençlerbirliği kulübü tarafından hediye edilecek iki bisiklet ve Küçük Kaymaklı Kulübü tarafından hediye edilecek Grand Pasha Girne’de çift kişilik konaklama hediyesi maçın devre arasında yapılacak çekilişle sahiplerini bulacak.

Serbest giriş kartları kabul edilmeyecek

KTSYD Yönetimi tarafından yapılan açıklamada her yıl olduğu gibi bu yıl da futbolcu, yönetici, ve antrenör gibi serbest giriş kartlarının kabul edilmeyeceği, maçta görevliler dışında biletsiz seyirci alınmayacağı da açıklandı. Açıklamada ayrıca kadınlardan ve 16 yaşından küçüklerin de maça ücretsiz gireceği belirtildi.

Hakemler belli oldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen KTSYD Kupası’nı Ali Özer yönetecek. Özer’in yardımcılıklarını ise kadın hakemlerden Sabriye Atikoğlu ile Emine Yarkın yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Hakan Muhtaroğlu yapacak.

Verilecek kupa hazır

Sezon öncesi en prestijli kupa olarak değerlendirilen KTSYD Kupası da adına yakışır bir şekilde seçildi. Altın ve gümüş renli parçalardan oluşan kupa buakşam oynanacak maç sonunda kazanan takımın müzesine gidecek.