İlk açılım yapılıyor

Burhan GÜRKAN

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’nun Avrupa Üniversite Sporları Birliği’ne (EUSA) katılım hakkı elde etmesi ile ülkemizde spor oyunlarında başarılı olacak olan üniversiteler uluslararası alanda yarışabilme imkânı yakaladı. Yaklaşık 2 buçuk yıllık girişimlerin ardından geçtiğimiz günlerde EUSA yönetimi, KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenleyeceği organizasyonlarda yer alabilmesine onay verdi. Ülkemizde başarılı olacak üniversiteler EUSA’nın Avrupa’da düzenleyeceği organizasyonlarda EUSA bayrağı altında kendi üniversiteleri adına yarışabilecekler.

YENİDÜZEN’e konuşan KKTC Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Kınacı, onay aldıklarında önemli bir işi başardıklarını anladıklarını belirtirken, izledikleri yol konusunda üç federasyonun kendilerinden görüş istediğini kaydetti. Başbakan Tufan Erhürman’ın süreç esnasında kendileri ile yakınen ilgilenmesine teşekkür eden Kınacı, ilk olarak dört branşa katılım için davet aldıklarını belirtti. “Bizim argümanımız siyaset değil, tamamen ülkedeki üniversite öğrencilerinin uluslararası alanda spor yapmasıdır” diyen Kınacı, başından bu doğrultuda yola çıktıklarını ifade etti.

KINACI: “4 BRANŞTA DAVET ALDIK”... KKTC Üniversite Sporları Federasyonu, EUSA tarafından düzenlenen branşlara davet almaya başladı. Federasyon Başkanı Hüseyin Kınacı, ilk etapta “Kürek, kano sprint, judo ve rugby branşlarında davet aldık. Kürek ile ilk katılım gerçekleşecek. Orada olmak, temsiliyet önemli” dedi

Kınacı: “Lokal sorunu büyük eksiklikti”

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Kınacı, mevcut öğretim yılında ülkemiz üniversite spor oyunlarında yer alan 18 branşın 13 tanesini bitirdiklerini , tenis, yüzme, atletizm, futsal ile voleybol branşlarının kaldığını belirtti. Kınacı, bu branşların ardından oyunları tamamlayacaklarını aktardı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ödül törenini Eylsium’da gerçekleştireceklerini belirten Kınacı, törenin 10 Mayıs’ta yapılmasını planladıklarını belirtti. Atatürk Stadı altında kendilerine verilen yer ile yıllardır süren lokal sorununu da çözüme kavuşturduklarını aktaran Kınacı, “Bizim için büyük eksiklikti. 2004 yılında federasyona girdim. Ben dördüncü başkanım. Göreve gelirken hedeflerimizden bir tanesi lokaldi. Yeriniz olmayınca hiçbir faaliyetinizi düzgün yapamazsınız. Bir düzgün arşiviniz olmaz. En büyük sıkıntımız, müsabakaları yaptıktan sonra arşivleme yapamamamız. Yıllar önceki müsabakaların sonuçlarını bulamıyoruz. 2010 yılında kim şampiyon oldu diye sorsalar, bunların cevabını veremeyiz. Göreve geldikten sonra herşeyi kayıt altına almaya başladık” dedi. Bir diğer sıkıntılarının personel olduğunu ifade eden Kınacı, tam zamanlı bir personele ihtiyaçları olacağını, federasyon lokali bittikten sonra önümüzdeki yıldan itibaren bunu da çözüme kavuşturmak istediklerini belirtti.

“Onay mesajı geldiğinde büyük bir şey başardığımızı anladım”

EUSA’ya katılım süreci ile ilgili bilgiler aktaran Hüseyin Kınacı, adımları her zaman devlet bilgisi dahilinde attıklarını, federasyon olarak Başbakanlık, Spor Dairesi’ne bağlı olduklarını hatırlattı. “Girişime başlamadan önce de, esnasında da bilgi vererek adımları attık” diyen Kınacı, “Üyeliğimizi öğrendiğim günün sabahı uyandığımda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’ndan gelen olumlu mesaj sonrasında gerçekten büyük birşey başardığımızı anladım. İnanılmaz mutlu olduk” dedi. Kınacı ancak basın toplantısında basının pek fazla ilgi göstermemesinin kendisinin motivasyonunu azalttığını belirtirken, “Bütün amacımız gençliğin önünü nasıl açabiliriz yönündedir. Siyasi bir beklentimiz yok. Ama basın toplantısında inanılmaz motivasyonum düştü. Ama bir gün sonra Başbakan Tufan Erhürman bizi aradı. Bizi Fransa’da toplantıya gittiğimizde de aramıştı. Bir ülkenin Başbakan’ı seni arayınca kendini değerli hissediyorsun. Bizden süreç hakkında bilgi istedi. Kendisine aktardık. Bundan dolayı doğru işler yaptığımızı anladım” dedi.

“ERHÜRMAN ÖNEMLİ DESTEK VERDİ”... “Bizim argümanımız siyaset değil, tamamen ülkedeki üniversite öğrencilerinin uluslararası alanda spor yapmasıdır” diyen Kınacı, EUSA’ya katılım süreci içerisinde ve devamında Başbakan Tufan Erhürman’ın kendilerine önemli desteği olduğunu ifade etti

“Başbakan Erhürman önemli destek verdi”

EUSA’ya katılımın ardından Başbakan Tufan Erhürman’ın kendilerini oldukça sıcak karşıladığını söyleyen Kınacı, “Devlet olarak bizim yapmaya çalıştığımızı siz yaptınız demesi beni, arkadaşlarımı gururlandırdı. Bizim konuyu bir yere getirdiğimizi, bunun arkasının gelmesi gerektiğini belirttim. Devletin birkaç yıl bunun sponsoru olması gerektiğini, daha sonra yükümlülüğün üniversitelere kayması gerektiğini aktardım. Çünkü müsabakalara katılım hakkı kazandıktan sonra katılımda sıkıntı yaşarsak bunu EUSA sorgulayabilir, sıkıntı yaşayabiliriz. Başbakan bize maddi yönden rahat olmamızı söyleyerek destek verdi, gerekenin yapılacağını belirtti” şeklinde konuştu.

“İlk etapta dört branşta katılım yapabileceğimizi söylediler”

İlk etapta EUSA organizasyonlarından dört branşta davet aldıklarını belirten Hüseyin Kınacı,

“Dört branşta ilk etapta katılım yapabileceğimizi söylediler. Kürek, kano sprint, judo ve rugby. Bu dört branşın hiçbiri bizim yaptığımız branşlar değil. Yıllar önce yaşanan ölümlü kaza sonrası üniversite oyunlarında dövüş sporlarını kaldırmıştık. Bundan dolayı judoya katılımı düşünmüyoruz. Bu bize verilen branşlarla ilgili rugbye bakıldığında DAÜ’de Amerikan futbolu var ama branşların arasında yakından ilgi yok. Oradan onu da eledik. Yoğun uğraşlar sonucu ülkemizde kano ile ilgilenen bir sporcu bulduk. Ayrıca Türkiye’de Fenerbahçe adına yarışan GAÜ öğrencisi bir kürek sporcusu bulduk. Kendisi Balkan Şampiyonası’nda da yer almış bir isim. Biz ilk etapta en azından bir branşa girelim dedik. Kürekçi sporcu için yazıyı yazdık. Onayı büyük ihtimal gelecek” dedi.

“Kürekte 15-19 Temmuz’da ilk katılımımız gerçekleşecek”

EUSA’ya yazı yazarak diğer branşlarda herhangi birinin çekilme durumu olursa katılmaya talip olduklarını belirttiğini aktaran Kınacı, “İlk yılda orada olmak önemli. Yönetici olarak değil, sporcumuzun yarışması önemli. Şampiyonluk beklemiyoruz. Orada özelde üniversite, genelde bizi temsil edecek. Kürekte yarışacak olan sporcumuz Portekiz’de Coimbra şehrinde 15-19 Temmuz tarihlerinde kürek yarışmalarına katılacak. Sporcu kendi girişimlerini yaptı. Türkiye Kürek Federasyonu aracılığı ile kamp çalışması yapacak. Oraya gidilmesi çok önemliydi. Derece yaparsa tabi ki bizim için muzzam olur” şeklinde konuştu.

“FEDERASYONLAR BİLGİ TALEP ETTİ”... KKTC Üniversite Sporlar Federasyonu Başkanı Hüseyin Kınacı, EUSA üyeliği ile ilgili üç federasyonun bilgi istediğini belirtirken, “Hangi yolları izlediğimiz yönünde bizlerden bilgi istediler, onlara anlattık. Onlar da sanırım girişimlere başladılar” dedi

“3 federasyon girişim için bizimle bağlantıya geçti”

“Ben hep kendimizi iyi anlatamadığımızdan yakınırdım. Ancak işin içerisinde olan insanlar, sporu seven veya üniversite içerisinde olan insanların çok farkında olduklarını gördüm.” diyerek sözlerini sürdüren Kınacı, ülkemizde konuyla ilgilenen kişilerin kendilerini tebrik ettiğini ve yardımcı olma teklifinde bulunduğunu belirtti. “Bir hafta sonra 3 federasyon uluslararası anlamda girişim yapma adına bizimle bağlantıya geçti. Devletten ziyade bu işi en çok tetikleyen sayın Başbakan Tufan Erhürman’ın konu ile ilgili verdiği demeçler oldu” diyen Kınacı, “Ben üniversite ziyaretlerine başlayarak rektörlere konu ile ilgili bilgi verdim. Başbakanın açıklamaları sayesinde toplumda konu ile ilgili farkındalık arttı. Üç federasyon nasıl yaptığımızı, hangi yolları izlediğimiz yönünde bizlerden bilgi istediler, onlara anlattık. Onlar da sanırım girişimlere başladılar” dedi.

“Emsallerini gördükten sonra uluslararası alana taşıma adına umutluyum”

“Bizim argümanımız siyaset değil, tamamen ülkedeki üniversite öğrencilerinin uluslararası alanda spor yapmasıdır. Başından bu doğrultuda yola çıktık” diyen Kınacı, “Bağlı olduğumuz kurum Başbakanlık olduğu için ast-üst ilişkisi bağlamında düzenli bilgi veriyoruz. Hem bize olan samimi yaklaşımı, göstermiş olduğu ilgi, konuya vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etmek boynumuzun borcu. Bu destek olmasa adım atamazsın. Emsallerini gördükten sonra uluslararası alana taşıma adına umutluyum. Mesela Okyanusya’da Amerikan Samoası var. Bayrağı yok. Orada yaşayanlar Amerikan vatandaşı. FISU’da yer alabiliyor. Burada bir toplum, bir ülke varken neden biz yer almayalım?” diyerek sözlerini sonlandırdı.