İlik nakli donörleri onurlandırıldı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı tarafından geleneksel olarak donörler onuruna gerçekleştirilen etkinlik, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 02 Kasım Cuma akşamı Golden Tulip Hotel’de gerçekleştirildi. Donör olmuş tüm gönüllüleri onurlandırmak amacıyla bu yıl 8.’si düzenlenen gala yemeği, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Milletvekilleri Jale Refik Rogers, Gülşah Sanver, Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri, içlerinde Katie Clerides’in de bulunduğu Güney Kıbrıs’tan gelen konuklar, donörler ve basın mensuplarının katılımıyla saat 19.00’da başladı.

Kanser ve lösemi ile mücadele konusunda toplumu bilinçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına 17 yıldır faaliyetlerini sürdürmekte olan Kemal Saraçoğlu Vakfı, yaklaşık yüz yetmiş kişinin katılımıyla gerçekleşen gecede, kemik iliği donörü olarak bir hayat kurtarmak adına gönüllü destek veren 2017-2018 yıllarının donörlerini, plaket takdim ederek onurlandırdı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Kemal Saraçoğlu Vakfı Donörleri onuruna düzenlenen Gala Gecesi’ne katkıda bulunmaktan dolayı mutluyuz ve gelecek yıl da katkılarımızı sürdüreceğiz”

Suzan Gürel’in sunumu ile gerçekleşen etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kutsal bir amaç etrafında buluşan insanların arasında olmak beni her zaman duygulandırır ve güzel bir amaç için bir araya gelen insanlarla birlikte olmaktan her zaman mutlu olduğunu” ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı sözlerine, Kemal Saraçoğlu Vakfı Donörleri onuruna düzenlenen Gala Gecesi’ne katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu, gelecek yıl da katkılarının sürdürüleceğini belirtirken kanserle mücadele konusuna emek veren herkesi kutluyorum diyerek devam etti. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, kanser hastalığının dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olduğunu ve hastalığı saklama duygusunun yenilmesi gerektiğini, ülkemiz istatikleri için doğru bilgilere ulaşmanın çok önemli olduğunu ve sağlık alanında istatistik çalışmalarımızın zayıf alanlarımızdan biri olduğuna da dikkat çekti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Akıncı, kanserle mücadele ırk, din, dil, renk, cinsiyet ayrımı tanımaz, bu nedenle böylesi amaçlar etrafında buluşabilmek son derece önemlidir, bu buluşmayı sağlayanları canı gönülden tebrik ediyorum ve bu çalışmaların devamını diliyorum diyerek sözlerini noktaladı.

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit: “Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın faaliyetlerini yakından takip ediyoruz ve her zaman vakfın çalışmalarını destekliyoruz”

Bakan Özyiğit, yıllardır kanserle mücadele konusunda halkımızın ve İlk ve Ortaeğitim’de eğitim gören öğrencilerimizin bilinçlenmesine ve farkındalığının artmasına neden olan Kemal Saraçoğlu Vakfı ‘nı kutladı. Bakan Camal Özyiğit, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak her zaman vakfın faaliyetlerini takip ettiklerini ve çalışmalarını desteklerini sözlerine ekledi.

Özer: “KKTC’de sadece Kemal Saraçoğlu Vakfı dünya ilik havuzu rezervlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer de konuklara hitaben bir konuşma yaptı. Etkinliğe katkılarından dolayı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkürlerini sunarak konuşmasına başlayan Özer, kuruluşundan bu yana geçen süre zarfında vakfın, topluma ve üye çocuklara yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlere değindi. KKTC’de sadece Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın ilik nakline ihtiyaç duyan hastalar için dünya ilik havuzu rezervlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğine vurgu yapan Özer, bugüne kadar yaklaşık 45 bin Kıbrıslı Türk’ün kan ve tükürük örneğini gönüllü olarak verdiğini ve bu gönüllüler arasından geceye katılan 57 kişinin ilik nakli yaparak dünyanın farklı ülkelerinde bulunan farklı yaş grubundan hastalara ikinci bir yaşam umudu olduğunu kaydetti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından 2017-2018 yılının gönüllü donörleri olan İsmail Volkan, Münevver Sorel, Abdurahman Günenç, Hale Kapılgan Fıratlı, Uğur Biren, Özge Nihat, Süheyla Osmanoğlu KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Milletvekillerimizden Jale Refik Rogers, Gülşah Sanver, Kemal Saraçoğlu Vakfı mütevelli heyeti üyeleri tarafından plaketleri takdim edildi. Plaketlerini takdim alan donörler hiç tanımadıkları bir hastaya yaşam umudu olabilmenin ne kadar mutluluk verici olduğunu paylaşarak herkesin aslında potansiyel bir hasta olduğunu unutmaması gerektiğine ve vakfa başvurarak donör arşivine kayıt yaptırılmasının önemine dikkat çektiler.

Gala yemeğinde ayrıca, geliri Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağışlanmak üzere balon satışı gerçekleştirildi. Rengarenk balonların patlatılmasıyla kazanılan numaralarla konuklara sürpriz hediyeler sunulması etkinliğe ayrı bir güzellik ve keyif kattı. Konuklar, Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın başarılarının devam etmesi ve her geçen yıl donör sayısının artması temennisinde bulunarak geceden ayrıldı.