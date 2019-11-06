Ilık hava etkisini sürdürecek

Meteoroloji Dairesi, genellikle yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 26-29 derece dolaylarında olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.