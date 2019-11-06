Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Ilık hava etkisini sürdürecek
Ilık hava etkisini sürdürecek

Ilık hava etkisini sürdürecek

Meteoroloji Dairesi, genellikle yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi  altında  kalacak bölgede en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 26-29 derece dolaylarında olacağını duyurdu.

A+A-

Meteoroloji Dairesi, genellikle yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi  altında  kalacak bölgede en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 26-29 derece dolaylarında olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

Bu haber toplam 186 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler