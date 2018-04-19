İlhak Nurluöz, gözyaşlarıyla…

Erken vedasıyla sevenlerini yasa boğan, 60 yaşındaki İlhak Nurluöz, dün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilen Nurluöz’ün cenazesine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra birçok siyasi de katıldı…

Başbakanlık Denetleme Kurulu Eski Başkanı, 60 yaşındaki İlhak Nurluöz, önceki sabah evinde rahatsızlanmış, ilk müdahalesi ise hemşire olan eşi tarafından yapılmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Nurluöz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı…

İki çocuk babası olan Nurluöz’ün kalp krizi ve emboli atması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenilmişti.

Nurluöz, yıllarca Çalışma Dairesi ve Sosyal Sigortalar Sigorta Dairesi’nde çalışmış, KTAMS’ın Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu’nda görev yapmıştı.

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü, Başbakanlık Bakanlık Müdürlüğü yapan Nurluöz, son olarak Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Nurluöz,13 Aralık’tan itibaren geçirdiği felç rahatsızlığı nedeniyle fizik tedavi görüyordu.