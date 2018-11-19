“İlgisizlik, yanlış arkadaşlık, kolay yoldan para kazanma isteği”

Dila Şimşek



Üniversite öğrencileri, özellikle gençlerdeki suç oranının ‘ekonomik sebepler, psikolojik rahatsızlıklar’ nedeniyle arttığını söyledi, “Ekonomi gençleri suç işlemeye teşvik ediyor” dedi.

Kimi üniversite öğrencisi, söz konusu durumun aile içi şiddetten kaynaklandığını dile getirdi.

Kimi öğrenciler de ailesinden maddi ve manevi yeterli desteği alamayan gençlerin suç işlemeye meyilli olduğunu belirtti.

Bazı öğrenciler de ülkedeki hayat pahalılığından dert yanarak, “Maddi olarak sıkıntı çeken öğrenciler, hızlı ve kolay yoldan para kazanma çabasına düştüğünde suç işleme olasılıkları artıyor.” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN, üniversite öğrencileri ile görüşerek, genç nüfusun suç işleme oranının artmasıyla ilgili görüşlerini sordu.

ÖĞRENCİLER NE DÜŞÜNÜYOR?,

Mofya Chambula: “Hızlı ve kolay yoldan para kazanmak istiyorlar”

“Öğrencilerin suç işlemesi çok üzücü bir şey… Özellikle yabancı ülkelerden buraya gelen öğrencilerden birisi bir suç işlediğinde, bu standartlaştırılıp sanki onun ait olduğu tüm topluluk suç işlemiş gibi gösteriliyor. Bir üniversitenin öğrencisi suç işlediğinde, okuduğu üniversite de zan altında bırakılıyor. Klişelerden asla kurtulamıyorsunuz. Fakat bu suçlar neyden doğuyor diye sorarsanız, hırsızlık, uyuşturucu vb. suçlara ekonominin sebep olduğunu düşünüyorum. Maddi olarak sıkıntı çeken öğrenciler, hızlı ve kolay yoldan para kazanma çabasına düştüğünde suç işleme olasılıkları artıyor.”

Tejini: “Yaşadıkları sorunlardan kaçmak için kötü alışkanlıklara başvuruyorlar”

“İnsanları şiddet içeren suçlara iten sebebi bilmiyorum. Fakat öğrencilerin uyuşturucu satmasını para ihtiyacına bağlıyorum. Uyuşturucu satın almalarının sebebi ise psikolojik sorunları ve stresle nasıl başa çıkacağını bilmemeleri olarak görüyorum. Örneğin, manevi anlamda sıkıntılar çeken, psikolojik rahatsızlıklarla başa çıkamayan, stres yaşayan öğrenciler, ‘kafalarını dağıtma’ ve her şeyi unutup gerçek hayatındaki sorunlardan kaçma amaçlı, kötü alışkanlıklar elde ediyorlar. Maalesef bu sorun Kıbrıs’ta çok yaygın.”

Sama Abu Hamdiel: “İmkanların kısıtlı olması öğrencileri hırsızlığa itiyor”

“İnsanları hırsızlık ve ‘para kazandıran’ işlere yaşadıkları maddi sıkıntıların ittiğini düşünüyorum. Kıbrıs çok pahalı ve özellikle üçüncü dünya devletlerinden buraya gelen öğrenciler masraflarını ne yazık ki karşılayamıyor. Herkes bu gibi sorunlarla nasıl başa çıkacağını bilemeyebilir. Bu yüzden de kolay ve hızlı bir kaynağa ihtiyaç duyabilir. Ekonomi gerçekten çok kötü... İş olanakları özellikle de Kıbrıslı olmayanlar için çok kısıtlı, hatta yok bile denebilir. Ekonomi düzelmedikçe insanlar suç işlemeye mecbur bırakılacaktır. Umarım öğrencilerin bu suçları işleme oranı azalır.”

Atamert Kesici: “Ailelerin çocuklarına karşı ilgisiz olması çocukları suç işlemeye itiyor”

“Öğrenciler çok genç yaşta oldukları için, kolayca kandırılabileceklerini ve kötü amaçlara yönelebileceğini düşünüyorum. Ailelerin ilgisiz ve duyarsız olması da, çocukları bu gibi olaylara itebilir. Hâlâ gelişme çağında olan gençler, sonucun ne olacağının da bilincinde olmadan kolayca yanlış düşünceler içine girebilir. Özellikle ailelerin çocuklarına ilgili olmasının ve çocuklarını maddi manevi desteklemesinin, suç oranını azaltabileceğine inanıyorum.”

Buğray Yiğen: “Ekonominin kötü olması öğrencileri teşvik ediyor”

“Genç nüfusumuz çok fazla. Uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçların artma sebebinin ekonominin kötü olmasına ve aynı zamanda cezai yaptırımların yetersiz olmasına bağlıyorum. Verilen cezaların yetersiz olması haliyle insanları suça teşvik ediyor. Ekonominin kötü olması ise, insanları hızlı bir şekilde para kazanma düşüncesiyle kötü alışkanlıklara ve hırsızlığa itiyor.”

Hasan Aytaç: “Ebeveynlerin bilinçsiz olması çocukları da etkiliyor”

“Aile içi kavganın ve psikolojik sorunların öğrencileri suça ittiğine inanıyorum. Bunun yanı sıra, yanlış arkadaşlıklar da gençlerin kötü şeyler yapmasına yol açabilir. Öğrencilerin işlediği suçların ancak aile içi iletişim, ilgi ve destekle önlenebileceğini düşünüyorum. Tabii bunun için önce ebeveynlerin bilinçlenmesi gerekir.”

Haya Mahfouz: “Çocukluk travması ve aile içi şiddet suç işlemeye bir etken”

“Öğrencilerin işlediği suçların ardında, çocukluk travması ve aile içi şiddetin olduğunu düşünüyorum. Çoğu suç işleyen gençlerin ailelerine baktığımızda, onların çocuklarını yetiştirme tarzında, veya öğrettiği değerlerde hata yaptığını görebiliriz. Bazen gençler, işlediği suçu ailesinden öğrendiğini bile düşünüyorum. Bana göre bu sorun, bilinçli aileler ve iyi yetiştirilmiş gelecek nesille çözülebilir.”

Basma İbrahim: “Kleptomani hastalığı insanlara hırsızlık yaptırabiliyor”

“Öğrencilerin hırsızlık suçunu işlemesini maddi sıkıntılara bağlıyorum. Fakat psikolojide Kleptomani diye adlandırdığımız ‘çalma hastalığı’ diye bir hastalık var. Bu hastalık tahmin edilenden daha yaygın. İnsanlar ihtiyaçları olduğu için değil, hasta oldukları için de çalabiliyorlar ve başlarına bir şey gelmez, yakalanmaz sanıyorlar. Bu kötü alışkanlığın, insanların tüm hayatına bedel olması çok üzücü bir durum. Keşke psikolojik tedavi görmek daha yaygın olsa ve ayıplanmasa.”

Tala Hassan: “Maddi sıkıntıların yanı sıra yanlış arkadaşlıkların da bunda payı var”

“Kıbrıs’ta olanakların kısıtlı olması öğrencileri hızlı ve kolayca para kazanmak için suça itiyor. Çoğu öğrenci iş bulamıyor ve ailesinden de pek bir maddi yardım almıyor. Bazen ise, yanlış arkadaşlıklar bu gibi kötü alışkanlıklara itiyor. Hatta psikolojik sorunların bile, suç işlemeye sebep olabileceğini düşünüyorum. Zor durumda olan öğrenciler, ailelerinden veya kendilerine yakın gördükleri insanlardan yardım istemekten lütfen çekinmesin.”

Ghydaa Annan: “Öğrencilerin yaşadığı kötü olaylar onları suça itiyor”

“Ben her şeyin bir sebebi olduğuna inanan bir insanım. Aile, ebeveynler, psikoloji, maddi sorunlar, paraya olan acil ihtiyaç… Bunların hepsi, gençleri suça itecek bir sebep olabilir. Özellikle Orta Doğu’dan gelen öğrenciler, ülkelerinde gördükleri savaş, çeşitli suçlar ve hastalıklar gibi travmaya sebep olacak çok kötü şeyler yaşıyorlar. Bu, gençlerde ciddi bir psikolojik rahatsızlığa yol açabilir. Para ihtiyacı insanları istemedikleri şeyleri yapmaya mecbur bırakabilir. Yaşadıkları kötü şeyleri ‘unutmak ve kaçmak’ amaçlı uyuşturucu kullanmaya meyilli olabilirler. Hatta tutucu ailelerin çocuklarını çok sıkarak yetiştirmesi, çocukların en ufak bir fırsat yakaladıklarında o ana kadar yasaklandığı her şeyi abartarak yapmasına sebep olabilir. Bunların hepsi çok üzücü olsa da, hayatın bir parçasılar. Gençlerin bilinçlenip, ihtiyaçları olduğunda yardım istemekten çekinmemeleri ile suç oranları azalabilir.”

Sara Saranels: “Suç işlemek bazı insanların içinde var”

“Ben bazı insanların bilinçli olarak suç işlediğini, başlarına bir şey gelmeyeceğini düşündükleri görüşündeyim. Tabii ki ekonomik nedenler, psikolojik rahatsızlık, aile vb. şeyler de çok büyük bir etken. Fakat herkes bu sebeplerden suç işlemiyor. Bazı insanlar gerçekten, keyfi olarak suç işliyor. Örneğin öfke sorunu yaşayan, kendisini nasıl ifade edeceğini bilemeyen insanlar öfkelerini başkalarına şiddet uygulayarak gösteriyor. Yüklü miktarda paraya ihtiyacı olanlar, bir işte çalışmaktansa hırsızlık veya kolay para kazandıran suçları işlemekten çekinmiyor. Bu, insanın içinde olan bir şey...”