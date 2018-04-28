ILGAZ’da ŞARAP VE TURİZM KARDEŞLİĞİ





ILGAZ köyünde şarap ve turizm kültürü bir araya toplandı, önemli bir yatırım ortaya çıktı.

Dünyada ilk şarabın üretilidiği coğrafyalardan biri olan Kıbrıs’ta, yeni bir şarap markası yaratıldı, bağlardan elde edilen ilk hasat fıçılarda depolandı.

Benzi Friedman, Paul Gillham ve Igor Kobilityatsky ortaklığında Girne’nin Ilgaz köyünde yapılan bu önemli yatırım gazetecilere tanıtıldı.





Butik Otel için geri sayım



3 sene önce başlayan proje ile Ilgaz köyüne üzüm bağları ekildi, Şaraphane kuruldu, Şarap Bar ve üretim tesisi inşaa edildi.

31 özel evden oluşan ‘Butik Şarap Otel’ de kapılarını Kıbrıslı şarapseverler ve turistlere açmaya hazırlanıyor.

Etel Winery, Gillham Vineyard Boutique Hotel ve Gillham's Wine Culture Turizm Merkezi'nin yılda 60 bin turistin Ilgaz köyündeki tesislerden yararlanması planlanıyor.

İsrailli yatırımcı Paul Gilham’ın 1986 yılında adaya ziyareti ile başlayam yatırım, proje ortaklarından Benzi Friedman’ın 5 yıl önce kaybettiği eşi Etel Friedman’ın büyük bir hayaliydi. Şaraplar da Ethel markası ile üretiliyor.

Hedef, 4 hektar alana yayılan üzümlerin hasadı ile birlikte, şu anda İsrail’de üretilen şarapların tümüyle adada üretimine başlamak...

Ilgaz’daki fabrika yılda yüz bin şişe şarap üretme kapasitesine sahip...

Girne’nin Ilgaz köyünde 2017 yılında faaliyete başlamış Etel Winery ve çok yakında hizmet vermeye başlayacak olan Gillham Wine Culture ile Gillham Vineyard Hotel, şarap kültürünün canlanması ve alternatif turizm açısından son derece önemli bir yatırım olarak görülüyor.