Yurttaştan ‘roaming’ tepkisi:

“Lefkoşa’dan Lefkoşa’ya 4 TL mi?”

Adanın bütününde erişim sağlayan ‘mobil birleşme’ adımı sevindirse de ‘roaming’ tepki gördü… “Çok güzel bir adım, ama sistem yanlış.” diyen yurttaş “Lefkoşa’dan Lefkoşa’yı aramak 4 Lira’dan mı başlayacak?” diye sordu…

‘Birleştirme’ için atılan bu adımın ‘ayrıştırma’ haline geldiğini savunan yurttaş, aynı adanın, hatta aynı şehrin ‘yurtdışı’ gibi sayılmasına tepki gösterdi

Dila ŞİMŞEK

Kıbrıs’ın bütününde erişimi sağlayacak, üzerinde uzun süredir çalışılan ‘mobil birleşme’ adımı yurttaşı sevindirse de, yürüyüş mesafesinde devreye girecek ‘roaming’ sistemi eleştirildi.

Yurttaşlar, fiyatların fahişliğini eleştirerek, “Beş dakika ötemizi, deniz aşırı ülkeleri arar gibi arayacağız. Evet güzel bir başlangıç, ama sistem yanlış” dedi.

Uzun zamandır iletişim için güneyden aldıkları hatları kullandıklarını ifade eden yurttaş, “Roaming sistemi ile ‘yurt dışı’ fiyatları ödeyeceğimize, yine güney hattı ile iletişim sağlayalım daha iyi” diyerek sitem etti.

Yurttaşlar, ‘birleştirme’ için atılan bu adımın ‘ayrıştırma’ haline geldiğini savundu, aynı adanın, hatta aynı şehrin ‘yurtdışı’ sayılmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

“Lefkoşa’dan Lefkoşa’yı 4 TL’ye arayacağız, yurt dışı arar gibi…”

Yurttaşlar, sıklıkla güneyde bulunduklarını ve bunca zaman ‘iletişim sorunu’ yaşadıklarını belirterek, bu adımın olumlu olduğunu da ifade etti. Yetkililerin bu adımını tebrik ederken, bunun yanı sıra sistemin çok daha farklı olabileceği görüşlerini de belirtti.

İletişimin daha kolay ve ‘bir ada’ olarak yapılması gerektiğini savunan yurttaşlar, aynı şehirde ve aynı topraklarda böyle bir ‘ayrım’ yapılmasına tepki gösterdi.

Operatörlerin ‘Roaming’ sistemini ortadan kaldırmasını dilediklerinin altını çizdi.

Yurttaş ne dedi?

Hilmi Oraç: “‘Roaming’ sistemi olmadan bunun gerçekleşmesini isterdik…”

“Bu zamana kadar, güneye giderken telefon belli bir mesafeye kadar çeker, sonrasında kesilirdi. Yıllardır, kuzey hattımızı güneyde de kullanabilmek istedik. Acil bir şey olduğunda bir yerden rica edip internete bağlanarak istediğim kişilere ulaşmaya çalışırdım. Tabii hattımızı kullanmak isterken, ‘Roaming’ sistemi olmadan bunun gerçekleşmesini istemiştik… Örneğin ben on dakikalık mesafeden, kuzeyi sanki yurtdışını arıyor gibi aramayı istemem… Bence böyle güzel bir adım atarken, insanları birleştirmek adına operatörler bunu daha cüzi bedellerle bunu sağlayabilirlerdi ve bir şey kaybetmezlerdi. Biz burada aynı topraklarda yaşarken, deniz aşırı bir ülkeyi ararmış gibi bir ücret ödemememiz gerekir.”

Burçin Keleşzade: “Lokmacı’dan 15 dakikalık yola gidecek olsam, neredeyse Avrupa’dan aramış gibi fiyat ödeyeceğim ve bu saçmadır”

“Kıbrıs’ta çözümü isteyen insanlar olarak, ‘aramanın’ da Roaming sistemi üzerinden olmamasını isterdik. Bana göre yapılan, operatörlerin fırsatçılığıdır… Çünkü bizleri yakınlaştırabilecek bir uygulama yapılabilirdi. Özellikle Vodafone gibi büyük bir operatör bunu insanlar için daha hesaplı hale getirebilirdi. Bence şu anki düzenleme ile, güneye geçenler güney hattıyla kuzeyi arasa çok daha uygun fiyata gelecek. Mesela geçiş noktalarının açılması çok güzel ve büyük bir adımdı… Bu da yine güzel bir adım olabilecekken, fiyatların fahiş olması ve Roaming olması, sanki iki farklı ülke birbirini arıyor gibi, ayrıştırıcı bir hale geldi. Lokmacı’dan 15 dakikalık yola gidecek olsam, neredeyse Avrupa’dan aramış gibi fiyat ödeyeceğim ve bu saçmadır.”

Ayşem Zorlu: “Fiyatlar cezbedici olmasa da, desteklemek gerekir”

“Öncelikle, iki toplumun böyle bir inisiyatifin düzenlenmesi ve birleştirici bir adım atılması çok güzel bir şey ve yetkilileri tebrik ediyorum. Benim bir girişimim var ve iki toplumlu projelerle uğraşıyorum, bu yüzden ne kadar zorluk yaşadığımızı biliyorum. Fiyatlar kuzey için pek de cezbedici değil. Yani kuzeyden güneye giden insanlar olarak, güney hatları ile iletişim sağlasak daha ucuza konuşmuş olacağız. Ancak iki toplumlu bir şey yapmak istiyorsak ve bununla ilgili adım atan, uğraşan insanlar varsa belki de onları fiyat düşünmeden desteklememiz gerekir. Belki ileride, bu sayede, bizlerin de kullanımıyla iletişim çok daha kolaylaştırılabilir.”

Metin Şenol: “Kuzey operatörlerinin girdileri çok daha fazla”

“Uzun zamandır konuşulan, yıllardır isteyip beklediğimiz ‘aramalar’ sonunda gerçekleşti ve bu bizler için çok güzel bir adımdır. Tabii yapılacak aramaların Roaming sistemi üzerinden olması, insanları biraz itebilecek bir şey. Ben bunun sebebi olarak, buradaki operatörlerin girdilerinin, güneye göre çok daha fazla olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. KKTC kendi ayakları üzerinde durmadığı sürece, ödeyeceğimiz 4 TL, altı liraya bile çıkar ancak 3,5 TL’ye düşmez. Çünkü buradaki operatörler, Türkiye’dekilerin bir şubesi olarak çalıştığı için, Türkiye’ye verecekleri komisyon ücretini de faturaya yansıtarak kazanç sağlıyor.”

Doğan Ertuğ: “Keşke operatörler, bu işi kar gütmeden, minimum kazançla başlatsaydı…”

“İlk bakış açısıyla, adamızın her yerinde rahatlıkla arama yapılmasını oldukça başarılı ve olumlu bir uygulama olarak görüyorum. Ancak hemen yan tarafımızı, evet aramızda bir sınır olabilir, aynı adayı, aynı şehri ararken Roaming kullanacaksak, bunun çok da mantıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Keşke operatörler, bu işi kar gütmeden, minimum kazançla başlatsaydı… Bence daha etkili ve birleştirici bir adım olurdu. Roaming kullanacaksak, aramayalım daha iyi, bir şekilde ulaşırız. Umarım bununla da ilgili bir düzenleme olur ve çok daha güzel bir hale gelir.”

Aydan Lisaniler: “Sanki toplumlar, yetkililer değil de, operatörler anlaşma yaptı gibi”

“İki toplum arasındaki bağları güçlendirmek ve adanın her yerinde iletişimi sağlamak, çok güzel bir başlangıç. Bu anlaşmazlıkların arasında çok iyi bir uygulama. Tabii işin temeline baktığımızda, ‘Roaming’ sistemiyle sanki iki farklı yurt haline geldik gibi duruyor. Sanki toplumlar, yetkililer değil de, operatörler anlaşma yaptı gibi. Burada olan, güney ile Türkiye anlaşması gibi duruyor. Biz KKTC olarak, Kıbrıslı Türkler olarak yine burada değiliz gibi. Düşünce güzel ama işin uygulama yönü çok hatalı. Çünkü ben iki adım ötemi, deniz aşırı ülkeleri arar gibi ödeyeceğim.”

Mustafa Utkan: “Yani ben Lokmacı’dan geçip, Lefkoşa’dan Lefkoşa’yı 4 TL’ye arayacağım… Aynı topraklarda, yurt dışını arar gibi olacağım”

“Geç kalınmış bir adım… Şimdiye kadar olması gereken bir uygulamaydı, geç olsa da gerçekleştirildiğine çok sevindik. Bazen oluyor, bir sorun yaşıyorsunuz veya gecikeceksiniz, zor durumda kalıyor ulaşamıyorsunuz kimseye. Saatlerce hiçbir temasımız olmuyordu. Umarım çözüm de gelir ve her şey çok daha kolaylaşır. Tabii belirlenen ücretler, güney için oldukça uygun olsa da, kuzey için biraz ‘tuzlu’… Ama bu da bir başlangıç ve insanlarımız bunda sorun aramak yerine biraz daha olumlu bakmalı. Roaming sistemi ile, bizler için ne yazık ki çok pahalı fiyata gelecek. Yani ben Lokmacı’dan geçip, Lefkoşa’dan Lefkoşa’yı 4 TL’ye arayacağım… Aynı topraklarda, yurt dışını arar gibi olacağım.”

Kemal Gülercan: “Çok güzel bir uygulama, ‘Roaming’ olmasa daha iyi olurdu”

“Uzun yıllardır konuşulan, istenilen, beklenen bir uygulamaydı ve bunun oldukça olumlu bir başlangıç olduğu konusunda herkes hemfikir. Ancak bunun ‘Roaming’ kısmı, tabii ki bizlerin bileceği bir şey olmasa da, daha cüzi bir ücret ve kolay hali olması daha iyi olurdu. Evet, çok iyi bir uygulama ve çok çabaladık, yetkilileri de tebrik ediyoruz. Ama ücretlendirme noktasında, bence halkı memnun edebilecek bir rakam olmasını yeğlerdik. En azından acil bir şey olursa artık sıkıntı yaşamayacağız ve bu çok güzel bir şey.”

Güzin Okutan: “Umarım ‘Roaming’siz, çok daha kolay iletişime de kavuşuruz”

“Bunca zaman, Lefkoşa’nın güneyine geçtiğimizde, kuzey ile iletişimimiz kesiliyordu. Aynı şehirde, sevdiklerimizle birbirimize ulaşamıyorduk. Artık sonunda bu bitti. Zaten olması gereken de buydu. Asıl anormal olan, aynı adada iletişimin sağlanamamasıydı. Şimdi ise normali oldu. Ama bir adada ‘Roaming’ olması, çok kötü bir sistem çünkü biz zaten güneye kıyasla daha pahalı bir ödeme yapacağız. Bir de şimdi dakikası 4 TL… Ben güneyden arasam ailemi daha ucuza konuşabilirim. Tabii yine de bu güzel adımı desteklemek, liderlerimizi tebrik etmek istiyorum. Umarım ‘Roaming’siz, çok daha kolay iletişime de kavuşuruz.”