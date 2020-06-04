İLETİŞİM BECERİKSİZLİĞİ ve GÜVEN MESELESİ

Bir günde en az 7-8 uçak Ercan’a inip kalkıyor.

Kuzey Kıbrıs küçük, gökyüzünden ne geçse adanın her yerinden görülebiliyor.

Uçuş takip sitelerine kim girse uçuş numarasını, şirketini, rotasını, o an bulunduğu konumu izleyebiliyor.

Görenler şaşkın.

Uçuş yasağı varken, nedir acaba bu uçaklar?

Yine kim(ler) geliyor?

Kim(ler) getiriliyor?

Yahut kim(ler) götürülüyor?

Sosyal medyada binbir çeşit yorum.

“Türkiye’den öğrenci mi geldi” diyenler mi istersiniz, ‘torpilli birileri’nin getirildiğini söyleyenler mi istersiniz?

Neler neler…

Oysa bu uçuşlar kamuoyuna önceden açıklansaydı, insanlar da yığınla senaryo uydurmayacak, yeni bir panik dalgası yaşanmayacaktı.

Meğer askerler ve asker aileleri tahliye ediliyormuş.

Dün gün boyunca Ercan’a inip kalkan uçakların boş gelip dolu gittiği söyleniyor.

Resmi ağızlar yine suskun.

Resmi ağızlar suskun kalınca, tabii ki kuşkular, endişeler, kaygılar debreşiyor.

‘Acabalar’ artıyor.

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Ülkeyi yönetenlerin ‘güven verememe’ gibi bir sorunları var.

Tahminlerin de ötesinde ve çok önemli bir sorundur bu…

Aslında ‘açık iletişim’ yöntemi uygulansa, böyle bir sorun kalmayacak ortada…

İnsanlar “Eğer bir şey varsa bize söylerler” diye düşünecekler.

Ama şimdi?

“Vardır bir sakladıkları” düşüncesi çok yaygın…

Zaten uyumsuzluk yaşayan bir koalisyon hükümetinden söz ediyoruz.

Her bakan başka bir perdeden çalıp duruyor!

Sadece pandemi döneminde değil, en başından bu yana birinin söylediğini bir diğeri yalanlıyor.

‘Maraş açılımı’ meselesini hatırlayın mesela…

Başbakan bir hava, Başbakan Yardımcısı başka hava çalıyordu.

Hele seçim atmosferinde bu tür durumlar tavan yapmıştı.

Birbirine üstünlük sağlamaya çalışan iki yarışçı gibi davranıyorlar sık sık.

En son örneklerden biri TC-KKTC protokolünün imzalanması oldu. Başbakan kimseye haber vermedi, ansızın imza töreni başladı!

Toplum tüm bunları bir köşede izliyor tabii…

İzliyor ve kendine göre tespitler de yapıyor.

İletişimdeki bu beceriksiz ve uyumdaki bu sırıtan haller sonuçta güvensizliği derinleştiriyor.

Siz bugün Ercan’a inip kalkacak uçakların ne getirip ne götüreceğini dahi insanlarınızdan gizlemeyi tercih eder ya da bilgi vermeyi zül sayarsanız, toplum da günü geldiğinde ne yapacağını çok iyi bilir!