“İlerleyen günlerde yeniden konuşacağız”

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptığı görüşme sonrasında basına açıklama yaptı. Güneyde çalışan işçilerin durumuna ilişkin ilerleyen günlerde yeniden konuşacaklarını ifade eden Tatar, riskleri minimuma indirgemek için detaylı çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Tatar, güneyde çalışan işçilerin eyleminin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan görüşme talep etmiş, görüşme saat 14.00’te başlamıştı.

Tatar, görüşmenin ardından basına açıklama yaptı.

Açıklamada, sosyal mesafenin önemini birçok kez vurgulayan Tatar, “İki Toplumlu Sağlık Komitesi ve Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği şartlar var. Şu anda bunları tartışıp olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Riskleri minimuma indirmeye çalışıyoruz. PCR testleri nasıl yapılacak, nasıl gidilip gelinecek, bu gibi düzenlemeler ortaya konulmasıyla kapıların açılması en doğrusu olacaktır. İlerleyen günlerde tartışacak ve kapıları açabilmemiz için konuşacağız.

Rehavete kapılmayalım, sosyal mesafeyi koruyalım, maskelerimizi takalım. Ancak son birkaç gündür gördüklerimiz bunların tam tersi. Lütfen rahatlık içerisinde olmayalım. Bakın güneyle açılmayı konuşuyoruz, ne zaman açılacağımız belli değil ama bu kapılar açılacak, bu hastalığın aşısı yok. Maskeli, daha dikkatli yaşama ayak uydurmak zorundayız. Hastalık gelirse bile kontrol altına alabilmemiz gerekiyor. Muhalefet salgın hastanesine ne oldu diye soruyor, ama şu an hastanemizde en az 200 yatak ayrıldı. 13 Mart’ta bu yoktu. Şu anda ihaleye çıkıldı, iki üç ay içinde umarım gerçekleştireceğiz, altyapımız için hükümet kaynak üretmiştir, projeler de çalışılıyor.

10 Haziran’da uçuşlar başlayabilir, ancak 14 gün karantinada kalmaları gerekir. Bizim vatandaşımız geldiğinde masraflarını biz ödedik, şimdi de 500-600 vatandaşımızın daha gelmesi bekleniyor. Zaten Haziran’da öğrenci gelmeyecektir, gereksiz ve üzücü tartışmalara gerek yoktur çünkü Temmuz’da gelebilirler, ayrıca öğrenciler kendi üniversitelerinin yurtlarında karantinaya girecekler. Özellikle Türkiye’den gelen öğrencilerimize kendi çocuklarımız gibi bakıyoruz, anlamsız tartışmalara gerek yok.” dedi.