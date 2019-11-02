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İleri soruşturmada 2 ayrı tutuklama

İleri soruşturmada 2 ayrı tutuklama

 Alayköy'de 25 Ekim’de “Soykan” marketin açılması olayıyla ilgili tutuklanan iki kişi, olayla bağlantıları olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldılar. Polisin  ileri  sorutşturmasında olayla ilgili başka iki kişi tutuklandı.

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 Alayköy'de 25 Ekim’de “Soykan” marketin açılması olayıyla ilgili tutuklanan iki kişi, olayla bağlantıları olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldılar. Polisin  ileri  soruşturmasında olayla ilgili başka iki kişi tutuklandı.

Polis açıklamasında 25 Ekim’de 2 bin 300 TL ve 10 Euro nakit para, 1 adet 200 TL meblağlı çek yaprağı, 1 kredi kartı ile Gelir ve Vergi Dairesine vermek üzere hazırlanmış 1-24 Ekim tarihlerini kapsayan günlük satış raporlarının çalındığı ve olayla ilgili S.K. (E-52) ve T.K.’nin (E-20) tutuklandığı hatırlatıldı. 

Yürütülen ileri soruşturmada söz konusu hırsızlığı İ.U. (E-27) ve M.T’nin (E-28) yaptığının tespit edildiği, daha önceden tutuklanan S.K ve T.K’nin olayla bir bağlantısı olmadığı anlaşıldığından serbest bırakıldıkları kaydedildi.

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