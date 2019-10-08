İlayda yoğun bakımdan çıkarıldı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Turunçlu – Ulukışla kavşağında geçtiğimiz akşam gerçekleşen korkunç trafik kazasında yaralanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan İlayda Amasyalı’nın bugün itibariyle yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındığı öğrenildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, YENİDÜZEN’e bilgi vererek İlayda’nın normal servise alındığını ve tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Özyılkan, kazada yaralanan İlayda’nın kardeşi Hasan Amasyalı’nın da durumunda bir değişiklik olmadığını her iki hastanın da sağlığına kavuşabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz Pazar akşamı meydana gelen korkunç kazada İlayda ve Hasan Amasyalı ağır yaralanmış, anne Aysın Amasyalı ve baba Yahya Amasyalı, olay yerinde yaşamını yitirmişlerdi.