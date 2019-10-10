İlayda iyileşiyor
İlayda Amasyalı’nın yakın çevresi Amasyalı’nın yoğun bakım sonrası halini sosyal medyada paylaştı.
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Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde 3 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan trafik kazasında ağır yaralanan İlayda Amasyalı’nın durumunda olumlu gelişme yaşandı. İlayda Amasyalı’nın yakın çevresi Amasyalı’nın yoğun bakım sonrası halini sosyal medyada paylaştı. İlayda görüntülerde tedavisi sırasında görülüyor…
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