Lefkoşa – Mağusa anayolu üzerinde, Turunçlu kavşağında 6 Ekim Pazar akşamı geçirdiği trafik kazası sonrasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan İlayda Amasyalı taburcu oldu.

Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyük’ten alınan bilgiye göre İlayda bugün öğle saatlerinde taburcu olurken, kardeşi Hasan Amasyalı’nın ise tedavisi devam ediyor. Hasan Amasyalı, dün ameliyat olmuştu.

6 Ekim Pazar akşamı meydana gelen korkunç trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirmiş, İlayda Amasyalı ve Hasan Amasyalı kardeşler tedavi altına alınmıştı.