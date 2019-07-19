“İlahiyat kolejine koordinatör atanması girişimi endişe verici”

“İlahiyat kolejinde laik bir eğitim için çalışmalar yaptık”

“Benden de ‘bize devredin’ talebi olmuştu”

“Protokolü imzalamadığım için bakan bizimle görüşmedi”

Eğitim ve Kültür eski Bakanı ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyigit, Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Eğitim Bakanlığı arasında, imzalanan mutabakat zaptına göre, İlahiyat Koleji için ihtiyaç duyulan alanlarda, koordinatörlerin görevlendirilmesinin endişe verici bir gelişme olduğu değerlendirmesinde bulundu. Mutabakat zaptının bir kopyasını almak için girişimde bulunduğunu belirten Cemal Özyiğit, imzalanan belge ile ilgili detayların kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini vurguladı. Kendi bakanlığı döneminde İlahiyat Koleji’nin laik bir eğitim sistemine bağlı kalması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Özyiğit, Türkiye Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un İlahiyat Koleji’nin kendilerine devredilmesini istemesi ve bunu reddetmesi sonrasında, Ziya Selçuk’un da ikili görüşme talebini reddettiğini anlattı.

Eğitim ve Kültür eski Bakanı ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Günün Röportajı” bağlamında Kanal SİM’den Aktay Elektirikci’ye konuşarak, Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı arasında, imzalanan mutabakat zaptını değerlendirdi. Cemal Özyiğit’in röportajından detayları bu akşam saat 18,00’de Kanal SİM Ana Haberde, röportajın tamamını ise yine bu akşam saat 19,30’da “Günün Röportajı”nda izleyebilirsiniz…