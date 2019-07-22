“İlahiyat için KOORDİNATÖRLER geliyor”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İlahiyat Koleji için Türkiye’den koordinatörler geleceğini doğruladı. “Bunu yanlış algılatmak isteyenler var” dedi, “Koordinatörler derslerin ve müfredatın eş güdüm içinde yürütülmesi için zümre başkanlığı anlamındadır. Ders topuluğunu koordine etmek için zümre başkanı ya da koordinatörler ismini kullanmak istedik.” diye konuştu.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YENİDÜZEN’in gündeme getirdiği, içeriğiyle ilgili bilgi verilmeyen “KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik İşbirliği Mutabakat Zaptı” ile ilgili basın toplantısı düzenliyor.

Çavuşoğlu’nun, İlahiyat Koleji’ne Türkiye'den koordinatör atanmasını içeren mutabakatla ilgili açıklamaları özetle şöyle: "Ankara’da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonrasında mutabakatı imzaladık, hayatı geçirdik. Yükseköğretim Dairesi Müdürü ve YÖDAK Başkanı da çalışmalara katıldı.

İki protokolle ilgili bilgi vereceğim. Mutabakatlar ülke eğitimine var olan sorunları çözmeye olanak sağlayacak önemli adımlar olarak görülmeli. TC’nin vereceği her türlü destek çok önemli.

Mutabakat Zaptı, bugün elimize ulaştı. Anayasa’nın 90. maddesi ile işbirliği onay yasasına göre imzaladık."

İmzalanan mutabakat zaptını da okuyan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mutabakat zaptında, Eğitim Yasası, Anayasa ve mevzuata aykırılık yok. Okunan tüm maddelerin yasa, mevzuat ve Anayasa ile birlikte okunması gerekiyor.

İlahiyat Koleji’nde İlahiyat Anadolu Lisesi programı açılacak. Kolej sistemi dışında bir anlayışla öğrenci alınacak. Okulun kolej kısmı kolej sisteminde çıkarılmayacak. Bu hiçbir yerde konuşulmadı.

Kolej programı ile İlahiyat Anadolu Lisesi programlarında yatay geçiş olacak. Bu işlem, sınavla yapılacak.

Öğrenci sayısına bağlı sınıflar oluşturulacak.

İlahiyat Koleji’ndeki öğretmen, yöneticiler mevzuata göre atanacak. İhtiyaç duyulması durumda koordinasyon sağlanması için koordinatör açılacak.

Burada ortaya çıkarılan koordinatörler kelimesinin halka farklı algılatılması yönünde çaba var. Herkes bilmeli ki; okul içindeki koordinatör Eğitim Yasası’na göre ihtiyaç duyulması halinde zümre başkanlıklarıdır. Bu bölüm şefliğidir.

Koordinatör, okul içerisindeki derslerin eşgüdüm çerçevesinde yürütülmesi açısından... Her branştan 5-6 öğretmen var. İlişkileri düzenleyen, aynı müfredatı düzenleyen bir anlayışın sonucu olarak koordine eden kişi olarak ifade ediliyor. Bu kelimeyi yazarken zümre başkanlığıdır. Yasada benzer grup derslerinden oluşan ders topluluğunu anlatır.

Kimi görevlendireceğimize biz karar vereceğiz. Burada uyruk yazmıyor.

7 yıl süreyle geçerli...

Finansman sağlanması halinde 7 okulda tam gün eğitim hedefimiz var. Bunlardan biri de Hala Sultan İlahiyat Koleji…

Mutabakat, 7 yıl süreyle geçerli olacak. 6 ay içerisinde iki taraftan da herhangi bir yaptırım yapılmazsa otomatik olarak uzamış kabul edilecek. Bu gizleyeceğimiz bir zapt değildir. Basının önüne çıkıp açıklama yapabilecek gurur duyacak bir mutabakatı imzaladık. Bu konuları eleştirecek siyasetçi varsa onlar kadar sorumluluk sahibiyiz bilsinler.

Mutabakat zaptı, imzalandıktan sonra Dışişleri üzerinden turu atıp bize gelmesi gerekiyordu. Bugün ulaştı. İhtiyaç olduğu için basın toplantısı düzenliyorduk ama mutabakatın da bugüne yetişmesi iyi oldu.

“Mutabakat Zaptı”nda ne var?



- YENİDÜZEN Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı’nın kaleminden YENİDÜZEN’in gündeme getirdiği “KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın odağında “İlahiyat Koleji” vardı.



- “Mutabakat Zaptı’ndan şu ifadeler dikkat çekiyordu: “Hala Sultan İlahiyat Koleji'ndeki öğretmen, idareci ve diğer tüm görevliler KKTC mevzuatlarına göre atanır ve görev yaparlar. Ancak, okulda bulunan tüm alanları dikkate alan bir anlayışla ihtiyaç duyulan alanlarda koordinasyonun sağlanması bağlamında okul idaresi ile işbirliğinde çalışacak koordinatörler görevlendirilir.”



- Mutabakat Zaptı’na göre İlahiyat Koleji'nde sürdürülen Kolej programı yanında “İlahiyat Anadolu Lisesi” programı da devreye girecek.



- 2019-2020 Öğretim Yılı'nda "kademeli olarak" İlahiyat Anadolu Lisesi programı açılacak. 2020-2021'de ise lise kademesinde bulunan İlahiyat Meslek Alanı Programı, “İlahiyat Anadolu Lisesi Programı”na dönüşecek.



- “İlahiyat Anadolu Lisesi Programı’na kayıt hakkının kolej sınavlarının kapsamından çıkartılması” da bu mutabakat zaptında yer alıyor.

Denklik sorunu yaşanmayacak

YKS üzerinden gelen öğrencilerin denklik sorunu olmayacak.

TC vatandaşı olup, lise eğitimini burada tamamlayıp, ön lisans veya lisans programına katılan öğrenciler denklik sorunu yaşamayacak.

Akademik ünvanların tanınması



YÖK ve YÖDAK birçok çalışmayı birlikte yürütecekler.

Akademik ünvanların, TC’de tanınırlığı ile ilgili YÖK ve YÖDAK’ın çalışma başlatılmasına karar verildi, bu karar mutabakat altına alındı.

Üçüncü dünya ülkelerinden gelen öğrencilerin, TC’deki üniversitelere yatay geçiş yapmak için en az 2 yıl burada okumaları gerekiyor. Daha önce bu süre 1 yıldı.

Üçüncü ya da Balkan ülkelerinden yatay geçiş yapıp, buradaki üniversitelere gelen TC uyruklu öğrencilerin diploması denkliğe tabi tutulacak.

Devamsızlık...

Hukuk Fakültelerinde devam-devamsızlık meselesi: Sistem içerisinde öğrencilerin sorunlarına çözüm getirmek için rektörlerle bu hafta içi görüşmeleri tamamlayacağız.