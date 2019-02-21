‘İLAÇ’ için ihale

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürlüğü, ilaç alımı için teklif kabul ettiğini duyurdu. ‘Piyasadaki ilaç sıkıntısı’ bir süre önce YENİDÜZEN’e konu olmuş, İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü depolarda ve hastanelerde ilaç sıkıntısını doğrulamıştı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi bir süredir piyasada devam eden ilaç sıkıntısını gidermek için ihaleye çıktı.

Maliye Bakanlığı, Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, ihale ve verilecek olan tekliflerle ilgili bilgi aktarıldı. İhale için ayrılmış toplam tahmini değerin KDV Dahil 40 Milyon TL olduğu belirtilirken, tekliflerin en geç 20 Mart, 2019 Çarşamba gününe dek Merkezi İhale Komisyonu’na bırakılması gerektiği kaydedildi.

Duyuruda şu ayrıntılara yer verildi:

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 18.06.2019 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

***Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Sağlık Bakanlığı Sağlık Fonu’na yatırılacak 750 TL + KDV makbuz karşılığı, İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürlüğü adresinden temin edilebilir.