İktisatbank'tan 'Renkler ve Sesler'e anlamlı katkı

Bedesten önceki akşam anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İktisatbank katkıları ile ülkemizin genç ve yetenekli sanatçılarından Hüseyin Kırmızı’nın “Renkler ve Sesler” anlamına gelen “Color Et Sonor” adlı albümü aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesine büyük katkı sağladı ve CD’nin satışından elde edilen tüm gelir K.T. Görmezler Derneği'ne bağışlandı.

Gecede albümde yer alan on eser seslendirilirken aynı anda Ressam Nilgün Güney sahnede canlı performans ile seslendirilen renkleri eş zamanlı olarak tuvale yansıttı.

Konser sonunda bir KT Görmezler derneği Başkanı Derviş Yücetürk bu anlamlı katkı nedeni ile Hüseyin Kırmızı ve İktisatbank’a teşekkür ederek İktisatbank Genel Müdürü Olgun Önal’a plaket verdi.

Kısa bir konuşma yapan Olgun Önal İktisatbank olarak sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdiklerini, özellikle üreten, değer katan her işin arkasında olduklarını geçmişte desteklediklerini ve gelecekte de İktisatbank olarak başarılı her işi desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Başarılı albümü nedeni ile Hüseyin Kırmıızı’ya plaket veren Önal CD satışından elde edilen tüm geliri de bir çek ile KT Görmezler Derneği’ne çek ile takdim etti.

Toplanan gelir ile görme engelliler için gerekli olan bir okuma cihazı alınacak.