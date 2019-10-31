İklim değişikliğine ortak çaba

Ledra Palace’ta “iklim değişikliğiyle mücadele ne kadar acil ve gereklidir” konusunu tartışan Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk parti liderleri ve temsilcileri, Kıbrıs’ın bütününde iklim değişikliğinden dolayı ortaya çıkan etkileri azaltma çabalarının ortak teknik komite ya da ortak çalışma gruplarıyla başlatılması ve bu yöndeki hedeflerin tüm taraflarca uygulanması konusunda anlaşmaya vardılar. Bu konu, ev sahipliği yapan Ekolojist Yeşiller – Vatandaşlar İttifakı tarafından masaya taşındı.



Görüşmeyi düzenleyen Slovakya Elçiliği tarafından yapılan ortak açıklamada siyasi partiler AB’nin 2020 yılı için belirlediği hedeflere, 2030 hedefleri için anlaşmalara bağlı kalınması ve BM’in 2030 için 17 sürdürülebilirlik hedeflerinin tüm siyasi kararlara entegre edilmesi konusunda anlaştıkları duyuruldu.



“Kesinlikle çevre mevzuatı kurulması ve buna kesinlikle uyulması gerekli. Bu etkinin azaltılması için yatay önlemler kabul edilerek adayı yaklaşan felaketten kurtarmak için tüm ada dayatılmalıdır”.



Açıklamada, yukarıda belirtilen hedeflerin, ortak bir çalışma grubu ya da ortak bir teknik komitesinin merkezinde olabileceğine dikkat çekildi.

Şu an toplumda yaşanan iklim değişikliğinin, aşırı hava koşulları ve çölleşme riskinin tüm adayı etkileyen bir sorun olduğu vurgulandı.



Her iki toplumdan parti temsilcileri ikilim değişikliği ile mücadele ve tüm ada üzerinde daha fazla çevre felaketlerini önleme amacıyla önlemler alınması konusunda bağılılığını dile getirerek “bu vatan gelecek nesiller için korumamız amacıyla verilmiştir” dediler.



Bunun yanı sıra ortak vatanımızın birleşmesi amacıyla Kıbrıs sorunun çözümünün ülkemizin doğal çevresinin entegrasyonu için bir önkoşul olduğu konusunda görüş birliği dile getirdiler. Bunun yanı sıra iki lidere, BM kararları temelinde ve Genel Sekreteri himayesinde müzakerelere devam etme çağrısında bulundular.



İki toplumdan siyasi partilerin bir sonraki programlı görüşmesi 27 Kasım 2019 tarihinde Ledra Palace’ta düzenlenecek.