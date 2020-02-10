İklim aktivistlerinden 51 saatlik British Museum işgali

Londra’daki British Museum’un petrol şirketi BP sponsorluğundan çekilmesini talep eden eylemciler 51 saat boyunca müzeyi işgal etti. Cumartesi günü müze kapılarını kapatırken içeriye giren yaklaşık 60 aktivist, hafta sonunu müzede geçirdi ve içeride kendi heykellerini yaptıkları atölyeler gerçekleştirdi.

Müze, iklim krizine neden olanları kutlamayı bırakmalı

Anıt ismi verilen protesto BP or not BP? isimli performatif eylem grubu tarafından gerçekleştirildi. Grup tarafından yapılan açıklamada “British Museum’un iklim krizine neden olanları kutlamayı bıraktığı ve onun yerine şu anda iklim adaleti mücadelesinde bedenlerini sıraya koyan kişilerle iş birliği yaptığı bir dünya hayal ediyoruz” denildi.

Truva atıyla protesto

Müzeyi hedef alan sivil itaatsizlik kampanyası, Cuma gecesi eski Yunan savaşçıları olarak giyinen protestocuların 13 metrelik Truva atıyla müzenin fuayesine girmesiyle başladı. Protesto, BP tarafından destelenen Troy: Mit ve Gerçek adlı sergiye yanıt olarak yapılmıştı.

Grup, Cumartesi günü gerçekleşen eyleme yaklaşık 1500 kişinin katıldığını tahmin ediyor. Müzenin 11 odasını işgal eden eylemciler, bu süre zarfında içeride pek çok konuşma ve performans gerçekleştirdi.

“Geleceğimize önem veren sponsorları seç” yazılı origamiden yapılan kuğular müzenin her tarafında dağıtıldı. Protestocular günü, müzenin ana girişinin yanındaki BP’nin logosunun kağıt versiyonlarını parçalayarak bitirdiler.

Kaynak: YEŞİL GAZETE