İkisine de yaramadı: 0-0

K-Pet Süper Lig’in 11’inci hafta kapanış maçında Binatlı ile Yenicami golsüz berabere kaldı. Haftaya lider giren Binatlı, bu sonuçla liderliği Doğan Türk Birliği’ne devretti. Ligin yeni lideri 23 puanla Doğan Türk Birliği olurken, Binatlı 22 puana, Yenicami ise 18 puana ulaştı.

Yenicami 10 kişi kaldı, John penaltı kaçırdı

Karşılaşmanın ilk devresinin son anlarında Binatlı ceza sahasında yaşanan bir pozisyon sonrasında hakem Fehim Dayı, penaltı noktasını gösterdi. Topun gerisine geçen golcü oyuncu John Ebuka penaltı vuruşundan yararlanamadı. Yenicami’nin bir diğer hücum oyuncusu John Okoli, 37’nci dakikada rakibine topsuz alanda yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Yenicami oyunun büyük bir bölümünde 1 kişi eksik oynadı.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı**, Mehmet Tarım* Ozan Kel**

BİNATLI

Yusuf Yontar***

Reşit Erişik*

Taner Bingöllü*

Eren Can Arslan*

Erbay Bertiz**

Mehmet Neşe*

(Dk.85 K. Uçaner)

Amoo Kehinde**

Evor John Bello*

Burak Sarıkaya*

Murat Gertik*

(Dk.62 Çağdaş)*

Abdullah Umut**

(Dk.81 M. Süzgen)

TD: Gökmen Davutoğlu

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu**

Mehmet Göktaş**

(Dk.81 Behiç Kum)

Salih Güvensoy**

Tansel Ekingen*

Mehmet Altın**

Emin Atabek**

John Ebuka*

John Okoli*

Oladele Oshebe**

Eray Osman Halil*

(Dk.46 Ömer Gül)**

Ünal Kaya**

TD: Sedat Devecioğlu

GOL: -

KIRMIZI KART: Dk.37 John Okoli (YAK)

Fotoğraf: Burhan GÜRKAN