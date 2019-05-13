İkisi de hapis yatacak

Hanedan Gece Kulübü işletmecisi Yılmaz Taşkın’ın gece kulübü içerisindeki odasına, paketçi kılığında girip, ciddiye şekilde darp eden Muhammed Tusün 18 ay, Afdin Türkmen’e 8 ay hapis cezası verildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada Başsavcılık adına savcı Attila Enver Etkin, hazır bulundu. Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanıkların 22 Ocak’ta Hanedan Gece Kulübüne giden iki sanığın Yılmaz Taşkın’a ait odanın kapı kilidi üzerindeki 7.50 TL olan anahtarı sirkat edip, Taşkın’a “Bağırma, sesini çıkarırsan öldürürüm seni” diyerek tehdit edip, ciddi şekilde darp ettiklerini belirtti. Sağer, sanıkları aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup, mahkum ettiklerini açıkladı. Sağer, sanıkların işledikleri geceleyin ev açma suçunun 10 yıla, İkametgahtan sirkat suçunun 5 yıla, ciddi darp ve şiddet kullanma tehdidi suçunun 3 yıla, mülke tecavüz suçunun 2 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne vurgu yaptı. Sağer, sanık Muhammed Tusün’un askıda benzeri bir davası olduğuna vurgu yaptı. Sağer, sanıkların mahkum olduğu özellikle geceleyin ev açma ve ikametgahtan sirkat suçunun ciddiyet ve yaygınlığına değindi. Sağer, Anayasa’da Vücut bütünlüğü hakkına değinip, herkesin vücut bütünlüğü hakkına sahip olduğunu kaydetti. Sağer, Anayasa’ya yer alan hukuk üstünlüğü maddesine değinip, hiçkimsenin bir başkasını cezalandırmaya kalkışmaması gerektiğine vurgu yaptı. Bu tür suçların toplumun huzurunu kaçırdığına değinen Sağer, “Ciddi darp, yaralama, adam öldürme” suçlarının 2018 yılı mahkemeler faaliyet raporuna göre en yaygın 4’üncü suçu, yine 2018 yılında, “Geceleyin ev açma, ikametgahtan sirkat” suçlarının en yaygın 2’inci suç tipini oluşturduğuna vurgu yaptı. Yaygın ve vahim suçlarda kamu yararının dikkate alınması gerektiğine değinen Sağer, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğiliminde olanlara karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Sağer, olayın oluş şekline bakıldığında sanık Muhammed Tusün’un ağabeyi ile müştekinin husumeti olduğuna ve sanığın paketçi kılığına girip, diğer sanıkla müştekinin odasına gidip, konu suçları işlediklerine değindi. Sağer, sanığın suçu önceden planlamasının suçun vahametini artırdığına vurgu yaptı. Sağer, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususları değinip, Muhammed Tusün’a 18 ay, Afdin Türkmen’e 8 ay hapis cezası verildiklerini açıkladı.