İkincilik Doğan’ın: 3-3

K-Pet Süper Lig’in 30’uncu hafta açılış karşılaşmasında GAÜ Çetinkaya ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Sezonu kimin ikinci tamamlayacağı açısından önem arz eden maç Atatürk Stadı’nda oynandı. Doğan Türk Birliği bir ara 2-0 üstünlük yakaladığı karşılaşmada atılan karşılıklı goller sonucunda doksan dakika 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Bu skorun ardından Doğan Türk Birliği 57 puanla sezonu ikinci olarak tamamladı. GAÜ Çetinkaya ise 55 puanla sezonu üçüncü sırada bitirdi.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran, Hakan Gök, Zekai Töre

GAÜ ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz

Tunç Özgürgün

(Dk.59 Ümitcan)

Hüseyin Kayalılar

Serhan Önet

Sercan Demirman

Abbas Osum

İbrahim Çıdamlı

Muammer Tip

(Dk.59 Eko)

David Solomon

Erdinç Börekçi

Batuhan Calban

TD: Turan Altay

DOĞAN TB

Ozan Mercan

Hasan Kanlı

Ahmet Sönmez

Tunahan Şencan

Aydın Aygın

Quadri Rahemm

Kenan Oshan

(Dk.70 Emek)

Selim Saygı

Ahmet Coşkun

(Dk.54 A. Saygı)

Adjeman Pamboe

Onyekachi Okafor

TD: Caner Oshan

GOLLER: Dk.68 Solomon, Dk.86 Abbas, Dk.90+2 Eko (GAÜ Çetinkaya) - Dk.9 Adjeman Pamboe, Dk.58 Okafor, Dk.89 Rahemm (DTB)

