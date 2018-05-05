İkincilik Doğan’ın: 3-3
K-Pet Süper Lig’in 30’uncu hafta açılış karşılaşmasında GAÜ Çetinkaya ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi.
K-Pet Süper Lig’in 30’uncu hafta açılış karşılaşmasında GAÜ Çetinkaya ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Sezonu kimin ikinci tamamlayacağı açısından önem arz eden maç Atatürk Stadı’nda oynandı. Doğan Türk Birliği bir ara 2-0 üstünlük yakaladığı karşılaşmada atılan karşılıklı goller sonucunda doksan dakika 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Bu skorun ardından Doğan Türk Birliği 57 puanla sezonu ikinci olarak tamamladı. GAÜ Çetinkaya ise 55 puanla sezonu üçüncü sırada bitirdi.
STAT: Atatürk Stadı
HAKEMLER: Kerem Eran, Hakan Gök, Zekai Töre
GAÜ ÇETİNKAYA
Cenk Yılmaz
Tunç Özgürgün
(Dk.59 Ümitcan)
Hüseyin Kayalılar
Serhan Önet
Sercan Demirman
Abbas Osum
İbrahim Çıdamlı
Muammer Tip
(Dk.59 Eko)
David Solomon
Erdinç Börekçi
Batuhan Calban
TD: Turan Altay
DOĞAN TB
Ozan Mercan
Hasan Kanlı
Ahmet Sönmez
Tunahan Şencan
Aydın Aygın
Quadri Rahemm
Kenan Oshan
(Dk.70 Emek)
Selim Saygı
Ahmet Coşkun
(Dk.54 A. Saygı)
Adjeman Pamboe
Onyekachi Okafor
TD: Caner Oshan
GOLLER: Dk.68 Solomon, Dk.86 Abbas, Dk.90+2 Eko (GAÜ Çetinkaya) - Dk.9 Adjeman Pamboe, Dk.58 Okafor, Dk.89 Rahemm (DTB)