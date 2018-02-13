İkinci yarıyı boş geçmedi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da forma giyen Uğur Gök, takımının ligin ikinci yarısında ve Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda oynadığı toplam beş karşılaşmada da gol atma başarısı gösterdi. Ligde istediği sonuçları alamayan ve üst üste yaşadığı 4 mağlubiyetin ardından uzun bir süre sonra galip gelen Küçük Kaymalı’da golcü oyuncu Uğur Gök, skorlara rağmen gollerine devam ediyor.

Ligde 3, kupada 2 maçta 7 gol

Gol krallığı sıralamasının iddialı isimlerinden Gök, takımının ikinci yarı lide oynadığı Gençlik Gücü, Doğan Türk Birliği ve Ozanköy karşılaşmalarını da boş geçmeyerek bu maçlarda 3 gol kaydetti. Gök performansını kupaya da yansıttı. Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 1. Tur maçında Göçmenköy karşısında Hat-trick yapan golcü futbolcu, 2. Tur mücadelesinde de Ozanköy karşısında bir gol atarak ikinci yarıda oynadığı tüm maçlarda gol atma başarısı gösterdi.