İkinci uçak da indi: 212 yolcu Ercan'da

1 Temmuz açılma süreci kapsamında, büyük çoğunluğu karantinasız uygulanacak olan kara, deniz ve hava yoluyla ülkeye girişler bu sabah başladı, bu sabah 02.30'daki ilk uçağın ardından ikinci tarifeli uçak da Ercan'a indi.

Pegasus Havayoları'na ait uçak İstanbul'dan havalandı, 212 yolcusu ile saat 08.00 sıralarında Ercan Havaalanı'na iniş yaptı.

Türkiye’den gelişlerde karantina olmayacak, çifte PCR uygulanacak. Gelecek yolcular hem Türkiye’de PCR testi yapmak durumunda olacak hem de Ercan'a girişte bu teste tabi tutulacak. Yolcular alanda yapılacak PCR testinin ardından ülkeye giriş yapacak, test sonuçları açıklanana kadar kendilerini izole edeceklerine dair bir belgeye imza atacak.

Gelecek yolcular risk grubunda bulunan ‘C’ grubundaki ülkelerin her hangi birinde bulunmuşsa 14 gün karantina zorunluluğu ile ülkeye giriş yapabilecek.

1 Temmuz açılma süreci kapsamında, büyük çoğunluğu karantinasız uygulanacak olan kara, deniz ve hava yoluyla ülkeye girişler bu sabah başladı, bu sabah 02.30'daki ilk uçağın ardından ikinci tarifeli uçak da Ercan'a indi.

Pegasus Havayoları'na ait uçak İstanbul'dan havalandı, 212 yolcusu ile saat 08.00 sıralarında Ercan Havaalanı'na iniş yaptı. Yolculara PCR testi yapıldı.

Türkiye’den gelişlerde karantina olmayacak, çifte PCR uygulanacak. Gelecek yolcular hem Türkiye’de PCR testi yapmak durumunda olacak hem de Ercan'a girişte bu teste tabi tutulacak. Yolcular alanda yapılacak PCR testinin ardından ülkeye giriş yapacak, test sonuçları açıklanana kadar kendilerini izole edeceklerine dair bir belgeye imza atacak.

Gelecek yolcular risk grubunda bulunan ‘C’ grubundaki ülkelerin her hangi birinde bulunmuşsa 14 gün karantina zorunluluğu ile ülkeye giriş yapabilecek.

İlk uçak indi: 11 kişi karantinaya

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