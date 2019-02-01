K-Pet Süper Lig’de ikinci yarı bugün oynanacak olan Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya maçı ile başlıyor. 33 günlük arada takımlar yaptıkları transferlerle kadrolarını şekillendirdi, çalışmalarla ikinci yarı hazırlıkları tamamlandı.

Mağusa Türk Gücü

Süper Lig’in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Mağusa Türk Gücü, yurt dışında yaptığı kampla beraber takımına takviyeler de gerçekleştirdi. MTG özellikle yerli statüde oynayabilen Sadık Balarabe takviyesi ile kadrosunu güçlendirdi. Kupada 4-0’lık Maraş galibiyeti ile tur atlayan Mağusa ekibinde Emre Özsin ve Sami Ergazi kiralık olarak ayrılan oyuncular oldu. MTG ikinci yarının ilk maçında Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk edecek.

Yenicami

İlk devreyi ikinci sırada bitiren Yenicami transferde hareketli günler geçirdi. Yurt içi kampı ile hazırlanan Yenicami, Zihni Temelci’nin Göztepe’ye dönmesinin ardından yabancı kontenjanını Oladele’yi Girne Halk Evi’ne vererek boşalttı ve Muhammad Aminu’yu orta alana takviye etti. Mustafa İnanç, Hascan Kırmaz ve Eray Halil takviyeleri ile kadrosunu genişleten Yenicami kupanın ilk turunda Göçmenköy’ü 7-2’lik skorla geçti. Yenicami ikinci yarının ilk maçında Binatlı’yı konuk edecek.

Doğan Türk Birliği

Devre arasında lider MTG’nin 5 puan gerisinde giren Doğan Türk Birliği, yabancı oyuncu konusunda değişim yaşadı. Devre içerisinde ayrılan Lua Lua’nın yanı sıra Ahmet Burak Kömürcü’den vazgeçen Doğan, bu oyuncuların yerine daha önce de takımda forma giyen Onyekachi Okafor ve Çetinkaya’da forma giymiş bir isim olan Barine Eko’yu kadrosuna kattı. Yurt dışında ikinci yarıya hazırlanan Doğan, kupanın ilk turunda Akova’yı 3-0’lık skorla yendi. Doğan Türk Birliği, ikinci yarının ilk maçında derbi mücadelesinde Türk Ocağı ile karşılaşacak.

Cihangir

İlk yarıda inişli çıkışlı bir grafiğin ardından Cihangir liderin 8 puan gerisinde 4’üncü sırada yer aldı. Teknik adam değişimi yaşanarak Toygar Davulcu’nun ayrılışı sonrası Hasan Burgaç’a takımı emanet eden Cihangir, takımdan ayrılmak isteyen Musa Şanlıer’i kadrosunda tuttu. Golcüsü Nnaemeka Uzor’u Lefke’ye veren Mesarya ekibi, bu oyuncudan boşalan kontenjanı Henry Belle ile doldurdu. Yurt içinde ikinci yarıya hazırlanan Cihangir kupanın ilk turunda Hamitköy’ü 3-2’lik skorla yenerek tur atladı. İkinci yarının ilk maçında Cihangir, Küçük Kaymaklı’yı konuk edecek.

Gönyeli

İlk yarıda sergilediği performansla dikkat çeken ekiplerden olan Gönyeli, teknik adam Emre Perçinci ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Mustafa Özarabacı’ya emanet etti. Yabancı oyuncu Charles Folley’in geri gelmeyecek olması sonrası Binatlı’dan Kehinde alındı. İlk yarıda kiralık olarak forma giyen Eray Halil ise Yenicami’ye geri döndü. Kupanın ilk turunda Ozanköy’e sürpriz bir şekilde 1-0 yenilerek elenen Gönyeli ikinci yarıya Girne Halk Evi deplasmanında başlayacak.

Türk Ocağı

İlk yarıyı 24 puanla 6’ncı sırada bitiren Türk Ocağı, ara transfer döneminde Ali ve Yusuf Özbahar kardeşleri Lefke’ye, İrfan Özbay’ı da Merit Alsancak Yeşilova’ya verdi. Ocak, Yeşilova’dan milli kaleci Hasan Piro’yu alarak önemli bir takviye yaptı. Sezona yurt içi kampı ile hazırlanan Ocak, kupanın ilk turunda Mesarya’yı 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. İkinci yarının ilk maçında Ocak, Doğan Türk Birliği ile derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Baf Ülkü Yurdu

İlk yarıyı 7’nci sırada noktalayan Baf Ülkü Yurdu ara transfer döneminde takımdan ayrılan Solomonson’un yerine Merit Alsancak Yeşilova’dan Hafız Konkoni’yi transfer etti. Oyuncu 4-1 kazanılan Değirmenlik maçında üç gol atarak ön plana çıktı. Hazırlıklarını yurt içinde yapan Ülkü Yurdu devrenin ilk maçında Çetinkaya’yı konuk edecek.

Çetinkaya

İlk devreyi 8’inci sırada tamamlayan Çetinkaya ise devre arasında teknik adam değişimi yaşayan ekiplerden oldu. Hakan Sermaye’nin görevine son verilmesi sonrasında sarı kırmızılı ekip takımı Derviş Kolcu’ya emanet etti. Ali Lamin’den boşalan yabancı kontenjanına Herve Amani’yi takviye eden Çetinkaya, Gençlik Gücü’nden de Burak Emir’i kiraladı. Kupada Düzkaya’ya 2-1 yenilerek elenen Çetinkaya devrenin ilk maçında Baf Ülkü Yurdu’na konuk olacak.

Merit Alsancak Yeşilova

İnişli çıkışlı ilk devrenin ardından 9’uncu sırada yer alan Merit Alsancak Yeşilova da kupaya erken veda eden ekiplerden. Yonpaş Dumlupınar’a 3-1 yenilerek kupanın dışında kalan Yeşilova’da teknik heyet görevinden alındı. Yeşilova’da yeni teknik adam arayışları ise devam ediyor. İlk yarıda takımda forma giyen Hafız Konkoni’nin Baf Ülkü Yurdu’na verilmesi sonrası bu kontenjan Türkiyeli oyuncu Ergin Kankal ile dolduruldu. Hasan Piro ise Türk Ocağı’na verilerek kale İrfan Özbay’a teslim edildi. Yeşilova ikinci yarının ilk maçında Mağusa Türk Gücü’ne konuk olacak.

Lefke

İlk devreyi 10’uncu sırada bitiren Lefke, ara transfer döneminde Allen Assogba ile yolları ayırırken Cihangir’den Nnaemeka Uzor’u hücum hattına takviye etti. Lefke ayrıca Türk Ocağı’ndan Ali ve Yusuf Özbahar kardeşleri kiraladı. Kupada Doğancı’yı 4-0’lık skorla eleyen Lefke ikinci yarının ilk maçında Esentepe’yi konuk edecek.

Gençlik Gücü

İlk devreyi 11’inci sırada tamamlayan Gençlik Gücü, transfer döneminde Burak Emir’i Çetinkaya’ya verdi. Bu oyuncuya karşılık Lefkoşa ekibi Ümitcan Babahan’ı renklerine kattı. Yabancı oyuncu arayışları olsa da Gençlik Gücü mevcut oyuncularından vazgeçmedi. Kupanın ilk turunda Çanakkale’yi uzatmalar sonunda 4-2 yenen Gençlik Gücü ikinci yarının ilk maçında Gençler Birliği’ni konuk edecek.

Binatlı

14 puanla 12’nci sırada yer alan Binatlı yabancı oyuncu konusunda yaşadığı sıkıntıları ara dönemde çözdü. İlk yarıda haber vermeden ayrılan Offor ile beraber Kehinde devre arasında Gönyeli’ye verildi. Israel’den vazgeçen Binatlı bu oyuncuları Cihangir’den Victory, Vinicius Joge ve Paulo Sergio ile değişti. Binatlı ayrıca Çetinkaya’dan Muammer Tip ve Lefke’den Rahmi Çelik’i kiraladı. Kupanın ilk turunda Bostancı Bağcıl’ı tek golle eleyen Binatlı ikinci yarıya Yenicami maçı ile başlayacak.

Küçük Kaymaklı

Ara dönemin hemen öncesi ve esnasında sıkıntılar yaşayan Küçük Kaymaklı bu sorunların büyük bir bölümünün üstesinden geldi. Takımın başına Emre Perçinci’yi getiren Kaymaklı, sorunları olan oyuncuların sıkıntılarını çözüme kavuşturdu. Kaymaklı yabancısı Keita’dan vazgeçerek orta alana Tamen Medrano’yu takviye etti. Kupada 1-0’lık Y.Boğaziçi galibiyeti ile tur atlayan yeşil siyahlılar ikinci yarıya Cihangir deplasmanında başlayacak.

Gençler Birliği

Sıkıntılı bir ilk devrenin ardından Gençler Birliği ikinci yarı öncesi kadrosuna takviyeler yaptı. İskele ekibi kaleye Dumlupınar’dan Valentin Mandabura’yı alırken, MTG’den Sami ERgazi kiralandı. Yabancı oyunclar Martins Eyerakpo ve Kevin Assiga’dan vazgeçen G.Birliği, bu oyuncuların yerine Wanderson Miranda ve Guaman France’ı aldı. Kupada Mormenekşe’yi 1-0 yenerek tur atlayan G.Birliği ikinci yarının ilk maçında Gençlik Gücü’ne konuk olacak.

Girne Halk Evi

Ara dönemin en hareketli takımlarından biri Girne Halk Evi oldu. Deneyimli golcü Ertaç Taşkıran’ı kadro dışı bırakan Girne ekibi Selim Saygı, Tunahan Şencan, Oladele Oshobe, Lua Lua, Kaan Borova, Mustafa Yaşınses ve İlker Tek transferleri ile dikkat çekti. Kupanın ilk turunda 2-0’lık Yalova galibiyeti ile tur atlayan Halk Evi ilk haftada Gönyeli’yi konuk edecek.

Esentepe

İlk devreyi son basamakta tamamlayan Esentepe takımı Hüseyin Çağer’e emanet etti. Yabancı oyuncular Odi Henry ve Zady Moise ile yollarını ayıran Esentepe Tidiane Sane’yi takımda tutarken bu oyuncuların yerine Efosa Francis ve Anthony Mfede’yi transfer etti. Esentepe ayrıca Ahmet Çağer’i de kadrosuna kattı. Kupada Karşıyaka’yı tek golle eleyen Esentepe ikinci yarıya Lefke deplasmanında başlayacak.