İKİNCİ RAUNT

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K-Pet Süper Lig’de ikinci hafta karşılaşmaları bu akşam oynanacak Binatlı – Lefke karşılaşması ile başlayacak.

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K-Pet Süper Lig’de ikinci hafta karşılaşmaları bu akşam oynanacak Binatlı – Lefke karşılaşması ile başlayacak. Cumartesi ve Pazar günü üçer maçın oynanacağı lig Pazartesi akşamı Girne’de yer alacak olan Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı maçı ile sona erecek. K-Pet Birinci Lig’in ikinci haftasında yarın ve Pazar günü dörder karşılaşma oynanacak. Futbolda haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

 

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Binatlı - Lefke

Üner Berkalp Stadı

Osman Özpaşa

 

YARIN

K-Pet Süper Lig

M. Özkayım Stadı

Ozanköy - Merit A. Yeşilova

Utku Hamamcıoğlu

 

Osman E. Mehmet Stadı

Y. Boğaziçi - GAÜ Çetinkaya

Ali Özer

 

Atatürk Stadı

Yenicami – G.Birliği

Mehmet Sezener

 

K-Pet 1. Lig

M. Döveç Stadı

Çanakkale - Kaya Mehmetçik

Hüseyin Özkan

 

Gönyeli Stadı

Gönyeli – B.Bağcıl

Serdar Bilgimer

 

Göçmenköy Stadı

Göçmenköy – Değirmenlik

Turgay Misk

 

Üç Şehitler Stadı

Görneç - Girne HE

Hüseyin Eyyüpler

 

PAZAR

K-Pet Süper Lig

16 Ağustos Stadı

Yalova - Baf ÜY

Timur E. Bodi

 

Cihangir Stadı

Cihangir - Mağusa TG

Fehim Dayı

 

Atatürk Stadı

G. Gücü - Türk Ocağı

Serhan Şimşek

 

K-Pet 1. Lig

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Esentepe

Emre Öztaşlı

 

Şht. Şevket Kadir Stadı

Lapta – Doğancı

Mustafa Öztugay

 

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Dumlupınar – Hamitköy

İhsan Payas

 

Osman E. Mehmet Stadı

Akova – Maraş

Evren Karademir

 

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı

Doğan TB – K.Kaymaklı

Mehmet Malek

 

Not: A takım karşılaşmaları 16.00’da Binatlı – Lefke ve Doğan TB – K.Kaymaklı maçları 19.00’da başlayacak. U21 karşılaşmalarının başlama saati 13.30

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