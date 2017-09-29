İKİNCİ RAUNT
K-Pet Süper Lig’de ikinci hafta karşılaşmaları bu akşam oynanacak Binatlı – Lefke karşılaşması ile başlayacak.
K-Pet Süper Lig’de ikinci hafta karşılaşmaları bu akşam oynanacak Binatlı – Lefke karşılaşması ile başlayacak. Cumartesi ve Pazar günü üçer maçın oynanacağı lig Pazartesi akşamı Girne’de yer alacak olan Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı maçı ile sona erecek. K-Pet Birinci Lig’in ikinci haftasında yarın ve Pazar günü dörder karşılaşma oynanacak. Futbolda haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Binatlı - Lefke
Üner Berkalp Stadı
Osman Özpaşa
YARIN
K-Pet Süper Lig
M. Özkayım Stadı
Ozanköy - Merit A. Yeşilova
Utku Hamamcıoğlu
Osman E. Mehmet Stadı
Y. Boğaziçi - GAÜ Çetinkaya
Ali Özer
Atatürk Stadı
Yenicami – G.Birliği
Mehmet Sezener
K-Pet 1. Lig
M. Döveç Stadı
Çanakkale - Kaya Mehmetçik
Hüseyin Özkan
Gönyeli Stadı
Gönyeli – B.Bağcıl
Serdar Bilgimer
Göçmenköy Stadı
Göçmenköy – Değirmenlik
Turgay Misk
Üç Şehitler Stadı
Görneç - Girne HE
Hüseyin Eyyüpler
PAZAR
K-Pet Süper Lig
16 Ağustos Stadı
Yalova - Baf ÜY
Timur E. Bodi
Cihangir Stadı
Cihangir - Mağusa TG
Fehim Dayı
Atatürk Stadı
G. Gücü - Türk Ocağı
Serhan Şimşek
K-Pet 1. Lig
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – Esentepe
Emre Öztaşlı
Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta – Doğancı
Mustafa Öztugay
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dumlupınar – Hamitköy
İhsan Payas
Osman E. Mehmet Stadı
Akova – Maraş
Evren Karademir
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Doğan TB – K.Kaymaklı
Mehmet Malek
Not: A takım karşılaşmaları 16.00’da Binatlı – Lefke ve Doğan TB – K.Kaymaklı maçları 19.00’da başlayacak. U21 karşılaşmalarının başlama saati 13.30