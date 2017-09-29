İKİNCİ RAUNT

K-Pet Süper Lig’de ikinci hafta karşılaşmaları bu akşam oynanacak Binatlı – Lefke karşılaşması ile başlayacak. Cumartesi ve Pazar günü üçer maçın oynanacağı lig Pazartesi akşamı Girne’de yer alacak olan Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı maçı ile sona erecek. K-Pet Birinci Lig’in ikinci haftasında yarın ve Pazar günü dörder karşılaşma oynanacak. Futbolda haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Binatlı - Lefke

Üner Berkalp Stadı

Osman Özpaşa

YARIN

K-Pet Süper Lig

M. Özkayım Stadı

Ozanköy - Merit A. Yeşilova

Utku Hamamcıoğlu

Osman E. Mehmet Stadı

Y. Boğaziçi - GAÜ Çetinkaya

Ali Özer

Atatürk Stadı

Yenicami – G.Birliği

Mehmet Sezener

K-Pet 1. Lig

M. Döveç Stadı

Çanakkale - Kaya Mehmetçik

Hüseyin Özkan

Gönyeli Stadı

Gönyeli – B.Bağcıl

Serdar Bilgimer

Göçmenköy Stadı

Göçmenköy – Değirmenlik

Turgay Misk

Üç Şehitler Stadı

Görneç - Girne HE

Hüseyin Eyyüpler

PAZAR

K-Pet Süper Lig

16 Ağustos Stadı

Yalova - Baf ÜY

Timur E. Bodi

Cihangir Stadı

Cihangir - Mağusa TG

Fehim Dayı

Atatürk Stadı

G. Gücü - Türk Ocağı

Serhan Şimşek

K-Pet 1. Lig

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Esentepe

Emre Öztaşlı

Şht. Şevket Kadir Stadı

Lapta – Doğancı

Mustafa Öztugay

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Dumlupınar – Hamitköy

İhsan Payas

Osman E. Mehmet Stadı

Akova – Maraş

Evren Karademir

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı

Doğan TB – K.Kaymaklı

Mehmet Malek

Not: A takım karşılaşmaları 16.00’da Binatlı – Lefke ve Doğan TB – K.Kaymaklı maçları 19.00’da başlayacak. U21 karşılaşmalarının başlama saati 13.30