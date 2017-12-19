İkinci perde aralanıyor

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları bugün ve yarın oynanacak. Haftanın açılış maçında Lefke Avrupa Üniversitesi, Koopspor’u konuk edecek.

Ligin ilk hafta karşılaşmalarının ardından sezona galibiyetle başlayan ekipler Yakın Doğu Üniversitesi, Koopspor ve Girne Üniversitesi oldu. YDÜ sezonun açılış maçında konuk ettiği Mapfree’yi 93-66’lık skorla mağlup ederken, Girne Üniversitesi de çekişmeli geçen karşılaşmanın uzatma bölümlerinden ligin iddialı ekiplerinden Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 86-84 yenmeyi başardı. Koopspor da Girne Amerikan Üniversitesi’ni 89-64’lük skorla yenerek lige galibiyetle başlayan ekipler arasında yer aldı.

BUGÜN

LAÜ Spor Salonu: LAÜ – Koopspor (19.00)

YARIN

Atatürk Spor Salonu: Mapfree – Girne Üniversitesi (20.00)

E. Apakan Spor Salonu: GAÜ – YDÜ (19.00)