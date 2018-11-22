İkinci kampanya

Bu kez Sanayi Odası indirim kampanyası başlattı.

92 üyesi bin civarındaki üründe %5-25 arası indirim uygulayacak.

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Ticaret Odası başlatmıştı önce indirim kampanyasını… 30 Kasım’a kadar uygulanacak bir indirim kampanyasıydı bu… Sanayi Odası’nın kampanyası da yeni yıla kadar sürecek.

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Ticaret Odası kampanyası ne kadar yansıdı piyasaya… Daha doğru bir şekilde sorarsak alıcının/tüketicinin cebine ne kadar yansıdı? Cepten çıkan parada bir azalma yaşandı mı, enflasyona karşı etkili bir uygulama oldu mu çok belli değil galiba…

İthal ürünlerin fiyatlarında belirgin bir indirim sağlandı mı, tüketiciye olumlu yansıdı mı diye sorarsak, çok da somut bir veri yok gibi…

Firmalar “şu kadar, bu kadar indirim yaptık” diyebilirler de TL’nin erimesinden sonra fahiş oranda artış gösteren ürünlerde biraz da olsa düşüş yaşansa sanırım çok da farkına varılacak bir düşüş ortaya çıkmıyor çünkü yeterince zam yemişti ürünler zaten…

O yükselen fiyatın birazcık aşağıya düşmesi o indirimi çok görünür yapmadı.

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Şimdi Sanayi Odası üyeleri arasında başlatılan indirim kampanyası daha görünür olabilir mi?

Ülkemizde üretilmeye çalışılan ürünlerin fiyatlarındaki indirim, tüketiciye belli bir rahatlık sağlar mı, birkaç gün içinde görebiliriz sanırım.

Ancak şunu söylemeliyim ki; ithal ürünlerden fazla yerli ürünlerde başlatılan indirim kampanyası çok daha anlamlı olacaktır.

Elbette ki yerli ürünlerimizi üretmek için de ithal edilen, yani dışarıdan gelen, dışarıya para ödediğimiz ham maddeler vardır. Ancak burada kendi yağıyla kendi ciğerini kavurmaya çalışan işletmelerimizin kendi kârlarından yapacakları azaltma tüketici açısından da daha çok desteği hakeder diye düşünüyorum.

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Yerli üretim benzeri ürünlerin ithal edilmesinden dolayı büyük bir haksız rekabet içinde üretim yapmaya çalışan işletmelerimizin kısa süre de olsa (eğer bindirim yapıp indirim yapmayacaklarsa!) uygulayacakları fiyat indirimi belki paranın piyasada dönüşünü de artırabilir.

Yerli üretim haksız rekabet içindedir çünkü benzeri ürünlerin TV’lerden reklam bombardımanı altında ithal edilerek aynı piyasada pazarlanması üretim yapmaya çalışan, yükselen üretim maliyetleri yanında, eleman çalıştıran, maaşını, sosyal yatırımını yapmaya çalışan sanayiciyi mutlaka olumsuz etkiliyordur. Bu yüzden sadece bu süre içinde değil, her zaman için yerli üretimi desteklemekte yarar var.

Ancak destek sadece tüketiciden değil, otoriteden/hükümetten de gelmelidir. Üretim maliyetlerinde iyileştirme, bazı teşvikler, haksız rekabetten yerli üretimi korumak gibi uygulamalar hem üretim yapmaya çalışanı, hem de iş sahası bulmaya çalışan vatandaşı rahatlatacaktır.

Son olarak şunu da eklemek gerekir ki gerçek indirim, desteği de artıracaktır.