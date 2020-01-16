İkinci kalp nakli de başarıyla gerçekleşti
17 Nisan 2019’da gerçekleşen ilk kalp naklinin ardından ikinci kalp nakli de yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen bağışçıdan alınan kalp, başka bir hastaya hayat verdi.
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Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyat Antalya Üniversite Hastanesi ile ortak gerçekleştirildi.
Yaklaşık 6 saat süren ameliyatı Kalp Damar Cerrahisi uzmanlarından Dr. Hasan Birtan’ın öncülüğündeki ekip gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli ekibi ziyaret ederek kendileriyle duyduğu gururu ifade etti.
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