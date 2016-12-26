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'İkinci iş'te sıra kararda

'İkinci iş'te sıra kararda

İkinci iş davası karar için süresiz ertelendi.

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“Sağlıkta ikinci iş davası” olarak bilinen kamuda çalışan doktorların özelde de hizmet vermesine ilişkin süren davanın sonuna gelindi.

Hitapların bugün tamamlanmasıyla, dava mahkemece karar için süresiz ertelendi.

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