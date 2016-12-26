'İkinci iş'te sıra kararda
İkinci iş davası karar için süresiz ertelendi.
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“Sağlıkta ikinci iş davası” olarak bilinen kamuda çalışan doktorların özelde de hizmet vermesine ilişkin süren davanın sonuna gelindi.
Hitapların bugün tamamlanmasıyla, dava mahkemece karar için süresiz ertelendi.
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Etiketler : mahkeme, sağlık, sağlıkta ikinci iş
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