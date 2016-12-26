"İKİNCİ İŞ DAVASINDA" YASA TARTIŞMASI

Sağlıkta ikinci iş yapılmasıyla ilgili dava sürerken, kamu doktorlarının özelde ikinci iş yapmasına yönelik hazırlanan Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa ile ilgili Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu YENİDÜZEN’e konuştu: “Yasa tasarısının, dava süreciyle