‘İkinci iş’ yasağında GÖZLER TÜM KAMUDA

Ayşe GÜLER

Kamuoyunun gündeminden düşmeyen, yargı süreci de önceki gün tamamlanan ‘sağlıkta ikinci iş’ davasından çıkan sonuç, gözleri kamudaki diğer alanlara çevirdi.

Özelde sağlık çalışanlarını kapsayan kararın tüm kamu çalışanları için ‘emsal’ teşkil edeceği, ‘mesaj verici’ nitelikte olduğu konuşulmaya başlandı.

YENİDÜZEN, uzun süredir çeşitli kesimler tarafından tartışılan, kamuda çalışan doktorların özel sektörde de hizmet vermesi ile ilgili davanın kararını, Ombudsman’ın yanı sıra siyasi parti ve sendika temsilcilerine yorumlattı.

Yüksek Yönetim Denetçisi(Ombudsman) Emine Dizdarlı, Dizdarlı, hem Anayasa Mahkemesi hem de önceki günkü kararının neticelerinin aynı olduğunu ifade ederek, “Normalde sistem uygun olsaydı hemen Anayasa Mahkemesi kararından sonra doktorların ikinci iş yapmasının anayasaya aykırı olduğu için yasak hale gelmesi gerekirdi” diye konuştu.

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Mahkeme’nin kararının ‘malumun ilanından’ ibaret olduğunu ve emsal teşkil edeceğini söyleyerek, mahkemenin önüne benzer konularda başvuru gitmesi halinde kuvvetle muhtemel aynı yönde karar vereceğini de kaydetti.

Öte yandan KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan ise bu kararı konuşmanın yanlış olduğunu zaten kamunun her alanında ikinci iş yapmanın yasak olduğunu söyledi.

‘İkinci iş’ ile ilgili verilen mahkeme kararının takibinin Hükümet tarafından yapılması gerektiğini ifade eden KTÖS Genel Başkanı Semen Saygun da “İkinci iş yapılması yasaktır. Ancak buna iten neler var? Bunlar çözülmelidir” dedi.

DP Milletvekili, Dr Mustafa Arabacıoğlu, ‘ikinci iş’ ile ilgili kararın yasalar çerçevesinde verilen doğru bir karar olduğunu ancak sağlık açısından yaşanacak sorunları düşünüldüğünde ise sıkıntıların baş gösterebileceğini ifade etti.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki yasaların birileri için istisnaya izin verirken birileri için de çalıştığını belirten KTOÖES Başkanı Tahir Gökçebel ise “Eğer anayasada kural varsa, sadece kamu görevlilerini geçerli kılıp diğerlerini göz ardı tutamazsınız” dedi.

Öte yandan Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi de dar bakış açısıyla bakıldığında bu durumun doktorlarla ilgili olduğunun söylenebileceğini ancak gerekli mesajın hükümet, bakanlıklar ve devlet görevlileri tarafından alınması gerektiğini vurguladı.

OMBUDSMAN, SİYASİ PARTİ VE SENDİKA TEMSİLCİLERİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Yüksek Yönetim Denetçisi(Ombudsman) Emine Dizdarlı: Kamu Görevlileri Yasası’nda ‘ikinci iş’ yasağı var

Yüksek Yönetim Denetçisi(Ombudsman) Emine Dizdarlı,7/79 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nda ‘ikinci iş’ yasağı olduğunu söyleyerek, ancak önceki günkü kararın doktorlara şamil(kapsayan) olduğunu dile getirdi.

Dizdarlı, hem Anayasa Mahkemesi hem de önceki günkü kararının neticelerinin aynı olduğunu ifade etti.

Anayasa Mahkemesi’nin 6 yıl önce konuyu değerlendirdiğini ve bir karar ürettiğini söyleyen Dizdarlı,

Yargıtay Mahkemesi’nin bu kararın uygulanmasına yönelik karar verdiğini kaydetti.

Dizdarlı, “Normalde sistem uygun olsaydı hemen Anayasa Mahkemesi kararından sonra doktorların ikinci iş yapmasının anayasaya aykırı olduğu için yasak hale gelmesi gerekirdi” diye konuşarak, bu kararın Sağlık bakanlıklarının politikaları nedeniyle uygulanmadığını vurguladı.

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman: Karar, emsal teşkil edecek

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Mahkeme’nin kararının ‘malumun ilanından’ ibaret olduğunu ve emsal teşkil edeceğini söyledi.

Erhürman, mahkemenin önüne benzer konularda başvuru gitmesi halinde kuvvetle muhtemel aynı yönde karar vereceğini de kaydetti.

Ülkede ikinci iş yasağının bilindiğini, bu yasağın bile isteye ihlal edildiğini ve göz yumulduğunu vurgulayan Erhürman, “Bunun önlenebilmesinin birbirinden ayrılması mümkün olmayan iki unsuru vardır. Birincisi, sebeplerin ortadan kaldırılması, ikincisi de etkili bir denetim ve yaptırım mekanizmasının kararlılıkla uygulanmasıdır” dedi.

Erhürman, mahkemenin idareye altı aylık süre vermesinin söz konusu iki unsurun gereklerinin yerine getirilmesi konusunda tanınmış bir fırsat olduğunu dile getirdi.

“Benzer konularda başvuru olursa, mahkeme aynı yönde karar verecek”

Erhürman, mahkemenin önüne benzer konularda başvuru gitmesi halinde kuvvetle muhtemel aynı yönde karar vereceğini de kaydetti.

Hükümetin bu karardan hareketle, başka konularda mahkeme kararlarının verilmesini beklemeden, tüm alanlarda aylık süre içerisinde gerekli hazırlıkları yapması gerektiğine değinen Erhürman, sürenin sonunda da kararlılıkla uygulamaya geçmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, hükümetin bunu yapmaması, başka alanlarda da davalar açılması halinde ise yasaların bu konuda son derece açık olduğunu, mahkemenin aynı yönde karar vereceği yineledi.

“Denetim yapılmalı, yaptırımlar hızla hayata geçmelidir”

Bu süre içerisinde idareye düşen görevin gerekli yasal ve idari düzenlemeleri yapmak ve kararlılıkla uygulamak olduğunun altını çizen Erhürman, gerekli denetimlerin yapılarak, düzenlemelerin öngördüğü yaptırımların hızla hayata geçirmesinin önemine değindi.

Erhürman, verilen mahkeme kararının başka mahkeme kararlarına benzemediğini, idareye verilmiş bir emir niteliğinde olduğunu vurgulayarak, “altı aylık sürenin sonunda bu emrin gereklerinin yerine getirilmemesi, emrin gereklerini yerine getirmeyen kişilere yaptırım uygulanması sonucunu doğuracaktır” dedi.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan: Tartışma kaldırmaz, kamunun her alanında ikinci iş yasak

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, bu kararı konuşmanın yanlış olduğunu zaten kamunun her alanında ikinci iş yapmanın yasak olduğunu söyledi.

Kaptan, ikinci iş konusunun tartışma kaldırmadığını ve işten atma sebepleri arasında yer aldığını da ifade etti.

Bununla birlikte kamuda düşük maaşlarla ilgili ciddi anlamda sıkıntılar yaşandığını, ‘eşit işe eşit ücret’ mantığı ne yazık ki uygulanmadığını dile getiren Kaptan, kamudaki eşitsizlikleri ortadan kaldıracak yaşanabilir ücret verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaptan, “İstenilen Çalışma Bakanlığı’nın tespiti gibi insanlarla alay eder gibi bir ücret belirlenmesi değildir. Nasıl ki asgari ücretli için alım gücü ve HP’yi göz gözünde bulundurarak artış talep ediyorsak, kamuda da eşitsizliğin orta yerden kaldırması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan denetimlerin de ikinci iş dahil olmak üzere ‘keyfi veya göstermelik’ değil her alanda verimliliği etkileyecek, kamudan memnuniyeti getirecek şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Kaptan, “ İkinci iş ile ilgili önceki günkü mahkeme kararı, kamuda bir takım sıkıntıların yaşanmaması adına verildi. Ancak yasa açıktır. Bununla birlikte bugünkü doktorlara verilen ücretleri de kabul edemeyiz. Sıkıntı sadece doktorlar da değil tüm yerdedir. 47-2010 Yasası geçirilirken bu nedenle karşı çıkmıştık. Bunları giderecek adımlar atılmalıdır.”

KTÖS Genel Başkanı Semen Saygun: Okulların denetlemesini yapamayan hükümetin ‘ikinci işe karşıyım demesi’ yeterli değildir

‘İkinci iş’ ile ilgili verilen mahkeme kararının takibinin Hükümet tarafından yapılması gerektiğini ifade eden KTÖS Genel Başkanı Semen Saygun, “İkinci iş yapılması yasaktır. Ancak buna iten neler var? Bunlar çözülmelidir” dedi.

Saygun, sağlıkta olduğu gibi eğitimde de hem ikinci iş hem de özel ders verilmesine karşı olduklarını vurgulayarak, ancak bu durumu yaratan sisteme de karşı olduklarına dikkat çekti.

“Kamuda çalışıp ikinci iş yapmayan öğretmen yoktur dersem doğru olmaz ancak bu doğru değildir” diyen Saygun, “Okulların denetlemesini yapamayan hükümetin ‘ikinci işe karşıyım demesi’ yeterli değildir” şeklinde konuştu.

Saygun, “Takip yapılsa birkaç öğretmen, doktor kurban seçilip cezalandırılmasına gidilecek. Bu durum daha da öteye gidemez” şeklinde konuşarak, kararın diğer alanlara da yayılacağının çok da inandırıcı gelmediğini ifade etti.