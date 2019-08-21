İkinci İnce Av günleri belli oldu. Buna göre avcılar, 1, 8 ve 15 Eylül’de avlanabilecek.

Av e Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası altında hazırlanan Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tüzükle, ikinci ince av günleri ve avlanılabilecek bölgeler belirlendi.