İKİNCİ İMAM HATİP GİRNE’YE

Kıbrıs müzakere sürecinin henüz çökmediği, görüşmelerin devam ettiği bir dönemde Kıbrıs’ı ziyaret eden TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akıncı ile görüşmesini müteakip bir yerde daha ‘durak’ yapmıştı.

O yer Haspolat’taki külliyeydi.

Çavuşoğlu’nun oradaki ziyaretinde verdiği mesaj çok netti: KKTC’nin her ilçesine bir İmam Hatip Lisesi açacağız!..

Hemen akabinde Girne Anafartalar Lisesi’nin bir kısmının tahliye edilmesi gündeme geldi. Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın ‘müthiş proje’ diye nitelediği operasyonla –sözüm ona- 23 Nisan İlkokulu’nun yer sorunu çözülecekti.

Oysa Anafartalar’ın zaman içinde ‘İmam Hatip Lisesi’ne çevrilmeyeceğini kimse garanti edemiyordu.

Belki de parası-pulu hazırdı. TC Yardım Heyeti Çavuşoğlu’nun ‘talimatı’ üzerine gereğini yapmış, kaynağı hazır etmişti muhtemelen.

Berova’ya da arazi ya da bina bulmak kalmıştı.

Aksini iddia etse de, Bakan’ın aklındakinin bu olmadığı konusunda kimse ikna olmadı.

Zaten Anafartalar camiası ve duyarlı kesimlerin tepkilerinden sonra konu kapandı. Ya da rafa kalktı. O gün bugündür Berova Anafartalar’dan söz etmiyor.

***

Berova Anafartalar’dan söz etmiyor etmesine ama Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘her ilçeye bir İmam Hatip’ direktifi çerçevesinde bazı çalışmaların yapılmakta olduğu anlaşılıyor.

Dün Kanal SİM’de konuk ettiğim KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ortaka çok önemli bir iddia attı:

“Çatalköy Nihat Bağcıer Futbol Sahası’nın yerine İmam Hatip Lisesi yapılmak isteniyor.”

Çatalköy…

Benim köyüm…

Kumarhaneli bir yığın otel var köyde… Bir yığın da inşaat halinde… Ya da projelendirilmiş.

Memleketin ‘ne yaman çelişki’ içinde olduğunun bir kanıtı bu iddia… Bir yanda kumarhaneler, diğer yanda dini okul!..

Elcil’e üsteledim “Emin misiniz” diye… Adres olarak Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nu gösterdi. Programdan çıkar çıkmaz aradım, “Başkan, nedir bu iddia, doğru mu?” diye…

Çocukluk arkadaşım Mehmet Hulusioğlu kesin dille böyle bir talep gelmediğini, gelse de buna izin vermeyeceğini söyledi.

Rahatladım.

***

Ama rahatlığım fazla uzun sürmedi.

Zira konuyu araştırırken bir başka bilgi çıktı ortaya…

Evet, ‘birileri’ Girne bölgesinde yana yana İmam Hatip Lisesi için arazi arıyor.

Çatalköy Stadı’nı talep etmemişler ama Bellapais’te yer istemişler!

Tam olarak neresi, anlayamadım, ama konuyla ilgili çalımla yapan kesimlerin ısrarcı oldukları anlaşılıyor.

Girne eğitim bakımından SOS veriyor.

Kentin altyapısını patlatacak kadar şişirilen nüfus, berbaerinde ‘bumbar’ gibi sınıfları ve öğrenci kayıt edemez hale gelen okulları yarattı.

Girne’nin çok, ama çok acilen anaokul, ilkokul ve ortaokul-lise binalarına ihtiyacı var.

Oysa ‘birileri’ neyin peşinde?

İmam Hatip açacaklar!

Bir topluma bu kadar kötülük yapılamaz!..

Yazıklar olsun…