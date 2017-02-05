İkinci günün kazananı Kıbrıs
Türkiye ile Kıbrıs arasında Lefkoşa’nın güneyinde oynanan Davis Cup eleme mücadelesi devam ediyor
Siyasi anlamda birbirini tanımayan iki ülke Kıbrıs ile Türkiye’nin spor çatısı altında buluşması devam ediyor. İki ülke teniste Davis Cup mücadelesinde Lefkoşa’nın güneyinde Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup 1. Tur eşleşmesinde karşı karşıya geliyor. İlk gün teklerde oynanan iki müsabakayı Türkiye kazanarak 2-0’lık üstünlük yakalarken, dün oynanan çiftler karşılaşmasını Kıbrıs kazanarak skoru 2-1’e taşıdı. 3’ü bulan tarafın bir üst tura yükseleceği eşleşmede dün oynanan çiftler maçında Kıbrıs’tan Petros Chrysochos / Eleftherios Neos ile Türkiye’den Altuğ Çelikbilek / Anıl Yüksel çiftleri karşı karşıya geldi. Chrysochos / Neos ekibi 3-6, 5-7, 7-6, 6-4, 6-1'lik set sayıları ile maçı 3-2 kazandı.
Bugünkü maçlar tur atlayanı belirleyecek
Eşleşmede bugün Petros Chrysochos – Marsel İlhan ve Menelaos Efstathiou – Cem İlkel karşılaşması oynanacak. İki milli takım arasında oynanacak karşılaşmalarda üç galibiyet elde edecek olan takım bir üst tura yükselecek. Kıbrıs – Türkiye eşleşmesinde galip gelen taraf ise bir üst turda Tunus – İsveç maçının galibi ile eşleşecek.