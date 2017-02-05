İkinci günün kazananı Kıbrıs

Siyasi anlamda birbirini tanımayan iki ülke Kıbrıs ile Türkiye’nin spor çatısı altında buluşması devam ediyor. İki ülke teniste Davis Cup mücadelesinde Lefkoşa’nın güneyinde Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup 1. Tur eşleşmesinde karşı karşıya geliyor. İlk gün teklerde oynanan iki müsabakayı Türkiye kazanarak 2-0’lık üstünlük yakalarken, dün oynanan çiftler karşılaşmasını Kıbrıs kazanarak skoru 2-1’e taşıdı. 3’ü bulan tarafın bir üst tura yükseleceği eşleşmede dün oynanan çiftler maçında Kıbrıs’tan Petros Chrysochos / Eleftherios Neos ile Türkiye’den Altuğ Çelikbilek / Anıl Yüksel çiftleri karşı karşıya geldi. Chrysochos / Neos ekibi 3-6, 5-7, 7-6, 6-4, 6-1'lik set sayıları ile maçı 3-2 kazandı.

Bugünkü maçlar tur atlayanı belirleyecek

Eşleşmede bugün Petros Chrysochos – Marsel İlhan ve Menelaos Efstathiou – Cem İlkel karşılaşması oynanacak. İki milli takım arasında oynanacak karşılaşmalarda üç galibiyet elde edecek olan takım bir üst tura yükselecek. Kıbrıs – Türkiye eşleşmesinde galip gelen taraf ise bir üst turda Tunus – İsveç maçının galibi ile eşleşecek.