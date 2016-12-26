Hüseyin KIRAL

Mormenekşe teknik direktörü Hüseyin Cantürk, YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli teknik adam, devre arasında gerekli yerlere gerekli transferleri yapmak zorunda olduklarını ifade etti.

“Transfer yaparsak ligde kalabiliriz”

Hüseyin Cantürk, Takımı toparlamak için geç kalmadıklarını, ligde kalabilmek için karınca gibi çalışmaları gerektiğini söyledi. Devre arasında gerekli yerlere gerekli transferler yapmak için çalışmalar yürüttüklerini aktaran deneyimli teknik adam, eğer transfer yapamazlarsa lige veda edebileceklerini söyledi. İkinci devreye savunmaya, hücum hattına takviye yapacaklarını, takımada 2 yabancı oyuncu katmayı düşündüklerini belirtti. Şu andaki bazı yabancı oyuncularla yolların ayrılacağı bilgisini veren Cantürk, 3 yabancı, 4 de yerli oyuncu transferi yapmayı planladıklarını kaydetti.

“Devre arasında karınca gibi çalışacağız”

Mormenekşe teknik patronu Cantürk, maçların tamamlanmasıyla birlikte birkaç günlük iznin ardından Ocak ayının henüz başında çalışmalara yeniden başlayacaklarını söyledi. Cantürk, 9 -15 Ocak’ta yurt içinde kamp yapacakları bilgisini verdi. Hüseyin Cantürk devre arasını iyi değerlendireceklerini, ikinci devrede de Mormenekşe takımını el birliğiyle güzel günlere taşıyacaklarını ifade etti.