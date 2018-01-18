İkinci devre gece başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, (KTFF) K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig’de oynanacak olan 16, 17 ve 18’inci haftanın programını açıkladı. Yapılan açıklamada Süper Lig’de ikinci devre karşılaşmaları 26 Ocak’ta, Birinci Lig’de 27 Ocak’ta başlayacak.

Başlama vuruşunu Yenicami ile MTG yapacak

K-Pet Süper Lig’de ikinci devre heyecanı 26 Ocak Cuma akşamı Atatürk Stadı’nda oynanacak Yenicami – Mağusa Türk Gücü maçıyla başlıyor. Ligde aynı hafta 29 Ocak Pazartesi akşamı Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

İskele’de ilk gece maçı

K-Pet Süper Lig’in 17’nci haftası 2 Şubat Cuma akşamı oynanacak Gençler Birliği – Yenicami ile başlayacak. Cumhuriyet Stadı’nda aylar öncesinden başlayan ışıklandırma çalışmalarına bu süreçte nokta konulacak. 2 Şubat Cuma akşamında Cumhuriyet Stadı’nda yapılacak açılışla birlikte

İskele’de resmen gece maçları oynanmaya başlayacak. Öte yandan, 17’nci haftada oynanacak diğer 6 karşılaşmanın hepsi de saat 14.30’da başlayacak.

18’inci haftada gece maçı yok

Süper Lig’in 18’inci haftasında gelindiği zaman ise, hiç gece maçı oynanmayacak olması dikkat çekiyor. Süper Lig’in 18’inci haftasında maçların yarısı 10 Şubat Cumartesi günü, diğer yarısı ise 11 Şubat Pazar günü oynanacak.

Birinci Lig’de tüm maçlar gündüz

K-Pet Birinci Lig’de ise 2’nci devre 27 Ocak Cumartesi günü başlıyor. Ligin 16, 17 ve 18’inci haftalarındaki tüm maçlar gündüz oynanacak. Ligde 16’ncı hafta maçları saat 14.00’te, 17’inci haftadan itibaren ise tüm maçlar 14.30’da başlayacak.