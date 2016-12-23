1. Lig’de oynanan 2 tur sonucunda takımlar 5 karşılaşmayı tamamlamış oldu. Bu beş maçı namağlup tamamlamayı başaran iki takımdan Yakın Doğu Üniversitesi 9 puanla birinci, Lefkoşa Satranç Derneği ikinci sırada bulunuyor. Bu takımların hemen ardından Marmara Satranç Derneği ise 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

Lefke yerini korudu

2. Lig’de mücadele eden takımlar 2. ayakta toplam iki karşılaşma yaptılar. Bu karşılaşmalar neticesinde Lefke Satranç Derneği 9 puanla ilk sıradaki yerini korudu. Birincinin hemen ardından 8 puanla Çanakkale TSK ikinci, 7 puanlı Gümüş At Satranç Derneği ise üçüncü sırada yer aldı.

Altın Piyon liderliğini sürdürdü

U-16 altyapı liginde hafta sonu yapılan 2 tur karşılaşmadan sonra Altın Piyon ligde oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanmayı başararak liderliğini devam ettirdi. Altın Piyon’un ardından Dumlupınar 2. sırada, İskele Belediyesi ise üçüncü sırada bulunuyor.