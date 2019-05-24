

"Dörtlü Koalisyon Hükümeti"nin ardından göreve gelen Ulusal Birlik Partisi - Halkın Partisi (UBP-HP) Koalisyonu, henüz güven oyu almadan, peş peşe "iletişim krizleri" yaşadı.



"Hükümetin kurulma ihtimali ne kadar varsa, kurulmama ihtimali de o kadar var" sözleri 24 saat içinde anlamını yitirirken, "İkili Koalisyon" bu kez de 48 saat içinde farklı açıklamalar, düzeltmeler, yalanlamalarla dikkat çekti.



Hükümet programı sunulurken Başbakan Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya yönelik "Federal temelde bir anlaşma olması gerektiğini söylüyor, dolayısıyla buna biraz ayar vermek gerekir düşüncesindeyiz" sözleri gerilime neden oldu.



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Başbakan böyle bir şey söylenmedi" derken, Başbakan Tatar, bu sözü söylediğini, ancak, niyetinin hakaret etmek olmadığını belirtti.



Tatar, “UBP ve HP’nin Kıbrıs konusuna bakış açısı çok benzeşiyor. Özersay’la uyumlu çalışacağız. Ayar kelimesini Cumhurbaşkanı’nı terbiye etme noktasında söylemedim. Görüşlerini değerlendirmesi gerektiğini ifade ettim” diyerek, gerilimi azaltmaya uğraştı, ancak, bu kez de kendi Başbakan Yardımcısı'nı arada bıraktı.



Yeni hükümetin Cumhurbaşkanı'na sunulmasından önce, Başbakan Ersin Tatar'ın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ni ziyareti yönündeki iddialar da siyasi gündemde önemli bir yer tuttu.



Gazeteci Başaran Düzgün'ün köşesine yansıyan iddia siyasilerce doğrulanmadı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin, gazeteci Cenk Mutluyakalı'ya yaptığı "Evet görüştük, konu düşündüğünüz değildi. Bunu yazabilirsiniz" sözleri, yeni bir tartışma daha yarattı.

Bir diğer kriz, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun, ağır cezada yargılanan bir iş insanının gazetesinde manşete taşınan haberi ile gündeme geldi.



Manşette, Maliye Bakanı Amcaoğlu'nun ifadesi olarak "Türkiye’den 288 Milyon TL kaynak hemen geliyor" sözleri yer aldı.



Yine bu sözler, hem Maliye Bakanı hem de diğer hükümet yetkililerince yalanlandı, açıklamasının farklı ve gerçek dışı şekilde yansıtıldığı söylendi.



Milletvekili Armağan Candan'ın bu gelişmelerle ilgili sosyal medya paylaşımı da dikkat çekti: