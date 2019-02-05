İki zanlı teminata bağlandı

Vatandaş yapacakları vaadiyle Pakistanlı A.S’den 3 bin Euro nakit parayı sahtekârlıkla temin eden Ö.Ö ile D.Ö çifti dün mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, Ağustos 2018 ile Aralık 2018 tarihleri Ö.Ö ile D.Ö’nün A.S.H isimli bir kadınla evlendireceklerine ve KKTC vatandaşı yapacaklarına dair yalan söyleyip, 3 bin Euro parasını sahtekârlıkla aldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların şikâyet üzerine tutuklandığını belirterek, ifadelerinde A.S.H’nin daha önce Kıbrıs’ın güneyinde bir kadın ile paravan evlilik yaptığını, durumun anlaşılması üzerine güneyden ihraç edildiğini, kendilerinin Rumca bildiği için A.S.H’nin yasal işlemlerinde yardımcı olmak ve güneydeki sorunlarını çözmek için parayı aldıklarını söylediklerini aktardı.

Polis, yapılan soruşturmada A.S.H’nin güneyde paravan evlilik yapmadığının belirlendiğini söyledi.

Yalan ifade verdi…

Zanlıların yalan ifade verdiklerini kaydeden polis, A.S.H’nin 3 bin Euro’sunu geri verdikleri için şikâyetin geri çekildiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı D.Ö için iki kefilin 20’şer bin, zanlı Ö.Ö’nün ise bir kefilin 20 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.