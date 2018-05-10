İki yıl aradan sonra yine Totem

Adana’da iki yıl önce yapmış olduğu bar programlarından sonra büyük beğeni ve dinleyici kitlesi kazanan ülkemizin başarılı müzik grubu Grup Totem, yeniden Adana yolcusu. Adana’nın elit ve bilindik mekanlarından olan Şinasi Bar’ın 9. yıldönümü kutlamaları için Grup Totem davet edildi. Nostalji müzikleriyle ülkemizin birçok mekanında sahne alarak başarılarını kanıtlamış Grup Totem, mekanın müdavimlerinin yoğun istekleri üzerine 11 Mayıs Cuma günü iki yıl aradan sonra yeniden Şinasi Bar sahnesinde olacak. Vokalde Hüseyin Saltan, Bass Gitarda Fikret Canbulat, kemanda Ahmet Güvenler ve davulda Erhan Binici’nin yer aldığı Grup Totem, dinleyicilerinin keyifli bir vakit geçirmeleri için tüm hızla çalışmalarına devam ediyor.