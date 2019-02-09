İKİ YAYA ÖLDÜ, SÜRÜCÜ TESLİM OLDU
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan iki yaya Siful İslam ve Ripon Ali yaşamlarını yitirdi, araç sürücüsü Örge Soğukpınar ise polise giderek teslim oldu
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Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan iki yaya Siful İslam ve Ripon Ali yaşamlarını yitirdi, araç sürücüsü Örge Soğukpınar ise polise giderek teslim oldu.
Polisten yapılan açıklamada, iki ölümle sonuçlanantrafik kazası hakkında soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
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