Gezici Araştırma Şirketi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 18-19-20 Kasım 2017 tarihlerinde yapılan anketi sonuçları tartışma yarattı.

Gezici'nin anketinin ardından PRIO Kıbrıs araştırmacısı Mete Hatay ve Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) Direktörü Mine Yücel'in Kanal Sim'de Ana Haber'de yaptığı değerlendirmede, anlete yönelik çelişkileri dile getirdi.



METE HATAY: “KKTC DEMOKRASİSİ İÇİN BİR DARBEDİR”

Bu tür anketler çok maliyetlidir. Sn Gezici bunu herhalde hayır için yapmamıştır. Bir finansörü olması lazım. 3 gün içinde 4267 kişinin olduğu anketi 8 kişi ile yapmak bence imkansız.1 anketi 20 dakika süren soru cevapla 8 kşiyle 3 günde yapmak imkansız diye düşünüyorum. Sorulara bakıldığında en az 20 dakikada cevaplanabileceği hesaplandığında ve hane bazında yapılmışsa yani sokaktan geçene sorulmamışsa 120 anketöre ihtiyaç vardır. Anketin çok üzerinde yorumlar var. Ne gibi sorular soruldu da Ersin Tatar’ın başarısı ortaya çıktı? Ya da ne gibi sorular soruldu da TDP’nin yükseliş nedenleri ortaya konuldu? Ne gibi sorular soruldu da CTP’nin milliyetçi olmayışından dolayı oylarında azalma gösterildi?. Biraz kuşku ile bakıyorum. Tabii eğer anket sorularını görebilsek belki daha az kuşku ile bakabilirz.O yüzden sonuçları hiç değerlendirmeyeceğim. Seçim oncesi böyle bir anketi -ki içinde yönlendirmeler de görebiliyorum- çok üzücü buluyorum.KKTC demokrasisi için bir darbedir."

MİNE YÜCEL: “ OY KULLANMAM SEÇENEĞİNİN DAĞITILIŞI GELİŞİ GÜZEL…”

13 senedir anket yapan bir şirketin direktörü olarak da yorumlarsam 4267 katılımcı ile anket yapmak zordur. Bunu 8 kişilik bir ekiple yapmak imkansız geliyor.13 yıl içerisinde biz böyle bir çalışma yapamadık! 1000 kişilik anketler 2 haftalık çalışmayla yapılabilir. Tabii bilimsel ve etik standartlar çerçevesinde yapılır. Bu anket bana biraz gerçekçi gelmedi. Sadece reklam için yapıldığı iddia edilebilir. Biz de reklam için anketler yaptık ama bu gibi büyük maliyetli anketler reklam için yapılamaz. Bana bu durum çok inandırıcı gelmiyor. Anketi yaptıran isminin açıklanmasını istemeyebilir. Çalışma etiksel ve bilimsel standartlardaysa olabilir. Ancak parayı kişi lehine müdahelede bulunuldu mu bilemiyorum. En ciddi eksiklik ‘oy kullanmam’ verisinin olmayışıdır.Bu ciddi bir eksikliktir. Sn.Gezici’nin katıldığı başka bir programda yapımcıya bu soruyu sordurdum ve Gezici bu oranı % 20 olarak açıkladı.Bunun merak edilmediğini de söyleyerek oy oranlarına aktardığını belirtti fakat methodu açıklamadı.Açıkcası gelişi güzel dağıtıldığını gördüm.Keşke ham veriler kullanılsaydı. Bu ciddi bir sorundur”