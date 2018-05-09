İki toplumu badminton buluşturdu

Lefkoşa Badminton Kulübü ve Kıbrıs’ın güneyinden Morfotikos Badminton Kulübü işbirliği ile planlanan ‘Cyprus Open Bi-Communal Badminton Tournament’ organizasyonunun ikinci ayağı 5 Mayıs Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Her yaş grubuna açık olarak organize edilen turnuvaya Morfotikos Badminton Kulübünü temsilen 22, toplamda ise 67 sporcu katıldı.

Adanın kuzeyinde uzun yıllar sonra ilk kez düzenlenen iki toplumlu badminton organizasyonu, katılımcılara festival tadında çok güzel bir gün geçirme fırsatı sunarken, turnuvaya katılan her sporcuya günün anısına hediyeler verildi ve dereceye girenler madalya ile ödüllendirildi.